【英超】曼聯作客反勝熱刺復仇成功　孫興慜疑似詐死惹爭議

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-12 08:17

「孫興慜瞓低咁耐好明顯扮嘢啦，可惜球證畀佢呃晒！」，這是曼聯主帥蘇斯克查賽後對孫興慜疑似「詐死」一幕的評語。 卡雲尼原先開紀錄的入球，因為孫興慜倒地，球證翻查VAR後決定推翻入球，及後「孫仔」更隨即建功。曼聯未有氣餒，下半場憑費特﹑卡雲尼及格連活特各建一功，以3：1反勝熱刺，報回首循環大敗之仇。

英超今輪重頭戲，由熱刺主場鬥曼聯，猶記得「紅魔鬼」首循環在奧脫福主場慘敗1：6，今仗再鬥熱刺力爭復仇。

戰至上半場中段，出現今仗最具爭議性的畫面，曼聯前場一次精彩的組織，普巴直線傳給入楔的卡雲尼左腳建功，但回防的孫興慜一直倒地不起，事緣他在試圖攔截麥湯米尼時，被對方的手打中臉部。從重播中看到，即使麥湯米尼的確打中孫興慜的臉部，但只是輕微接觸，球證翻看VAR後，認為麥湯米尼這一球有犯規之嫌，推翻卡雲尼的入球。

孫興慜倒地助熱刺力保不失後，及後在進攻上同有貢獻，連迪路夫禁區頂踢空氣，「益晒」後方的盧卡斯莫拉橫傳，伏兵遠柱的孫興慜撞射破網，熱刺40分鐘領先一球返回更衣室。

曼聯換邊後積極反撲，中路入滲有斬獲，般奴費南迪斯﹑費特及拉舒福特的精彩短傳後，傳給卡雲尼近射，熱刺門將洛里斯僅僅撲出，幸好有後上的費特補射破網，曼聯57分鐘追成平手。

食過詐糊﹑近射又被救的卡雲尼，終於名正言順將皮球送入網，格連活特傳中恰到好處，該名烏拉圭前鋒插水式頭槌得手，79分鐘反超前2：1，加上格連活特在補時階段勁射再破熱刺大門，助曼聯奠定勝局，作客以3：1反勝熱刺，報回首循環的一敗之仇。

曼聯領隊蘇斯克查賽後直指，孫興慜有「扮嘢」之嫌，倒地故作嚴重，結果他得逞了，「我們首個入球過程十分精彩，可惜卻被吹走了。我們的眼睛是雪亮的，不可以如此容易被誤導，孫興慜倒地一段長時間，加上隊友協助下才起身，看來十分嚴重，所以球證才會被騙。」

蘇帥更發表「兒子論」，「如果我個仔瞓低成3分鐘，要成班人過去幫佢先起得返身，我就唔會畀嘢食佢啦。」

蘇斯克查直接攻擊孫興慜「詐死」，摩連奴直言想不到對方發表如此的言論，並對蘇斯克查感到十分失望。