英超｜般尼守衛解圍舉腳踢中頭　照樣無吹罰　名宿：差唔多踢爆頭

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-12 13:06

孫興慜「硬食」一掌，結果曼聯的入球被吹走，「紅魔鬼」領隊蘇斯克查當然不滿，賽後直言孫興慜有「插水」之嫌。 英超VAR不會令人「失望」，周日（11日）頭場般尼對紐卡素一仗，中堅達哥斯基解圍時舉腳過高，踢中朗史達夫的頭部，球證安東尼泰萊依然維持原判，未有吹罰12碼。

英超周日頭場，作客的紐卡素憑積及梅菲及麥斯明下半場的各建一功，以2：1反勝般尼，為護級增添本錢。

今場賽事出現一次驚險的鏡頭，般尼中堅達哥斯基解圍時舉腳過高，紐卡素球員朗史達夫卻衝頂，「硬食」對手一腳，執法球證安東尼泰萊並沒有吹罰，及後翻查VAR維持原判。

達哥斯基舉腳過高踢中朗史達夫，惜球證安東尼泰萊未有吹罰。（Twitter截圖）

紐卡素領隊布魯士賽後稱這是一個清晰的犯規，無論發生在球場任何角落，也需要吹罰，因為這是一個危險動作。不少名宿評述員亦為紐卡素抱不平，列納直言「差唔多踢爆頭」。前英超球證卡頓保（Mark Clattenburg）卻為安東尼泰萊辯護，稱這是一個主觀的判決，達哥斯基在事發一刻根本不知道朗史達夫在身後，所以不構成故意犯規，故此沒有吹罰。

麥斯明（右）攻入奠勝一球。（路透社）

英超31輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

另一球爭議判決，必定是熱刺的孫興慜被輕輕打中面部倒地，球證卻在曼聯入球後翻查VAR，稱麥湯米尼犯規在先，入球無效，主帥蘇斯克查直言孫興慜的演技騙到球證。

曼聯作客反勝熱刺復仇成功 孫興慜疑似詐死惹爭議

麥湯米尼打中孫興慜臉部，孫隨即倒地。（Twitter截圖）

前曼聯隊長堅尼堅稱這個根本不是犯規，「我感到十分驚訝，如果這球是犯規，我相信大家都可以返屋企，這太出乎意料，孫興慜在場上『滾兩滾』便吹罰，這不會是犯規。」

孫興慜被麥湯米尼打中臉部，倒地良久。（Getty Images）

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：