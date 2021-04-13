金錢足球︱巴塞首度登上福布斯最有價值球會榜首　利物浦連升三級

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-13 16:37

一年一度福布斯最有價值球會榜出爐，西甲班霸巴塞隆拿力壓宿敵皇家馬德里，首度登上榜首，曼聯的第三位終於不保，被應屆歐聯冠軍拜仁慕尼黑取代。 首奪英超冠軍的利物浦更是勢如破竹，一口氣爬升三級至第五位，追至跟死敵曼聯只有些微差距。

巴塞隆拿2020年9月起接連經歷主將美斯要求離隊、會長巴圖美奧下台繼而被捕等鬧劇後，企業價值暫時未受動搖，更超越宿敵皇家馬德里，榮登2020年度福布斯最有價值球會，亦是球會史上首次。

福布斯按照足球球會企業價值來排名，即是以股價加上淨債務，當中包括球場收入與開支，但撇除物業價值。

巴塞贏個「馬鼻」，力壓宿敵皇馬首度登上福布斯最有價值球會榜首。（Getty Images）

2020福布斯最有價值球會榜（按圖放大）

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曼聯商業霸主地位不再？

一直以來，這個榜的存在似乎是為曼聯而設，向來擅於經營商業市場的紅魔鬼，過去16年來11度穩佔榜首位置。近年他們的霸主地位受西甲班霸皇家馬德里威脅，失落王座，銀河艦隊5次進佔首位，直到今次被巴塞「贏過馬鼻」，以些微差距被取而代之。上季贏得歐聯冠軍的德國豪門拜仁慕尼黑殺上第三位，令曼聯跌出三甲，排第四位。

這是否意味曼聯商業霸主地位不再？論球衣贊助，皇馬獲阿聯酋航空（Emirates）一紙總值達3億英鎊的5年合約，冠絕全球，曼聯緊隨其後，下年改由資訊科技公司TeamViewer贊助，5年總值2.37億英鎊，稍高於巴塞與日本樂天（Rakuten）的合約。

再看營業額，曼聯及不上巴塞、皇馬和拜仁三隊，但一睇盈運收入，曼聯高達1.22億英鎊，大部分球隊只及他們的「零頭」，跟他們最接近的皇馬，也落後5500英鎊之多，足見紅魔在成本控制方面仍佔盡優勢。唯一隱憂是負債比率達16%，頭十位之中只有剛興建新球場而負債率達39%的熱刺較曼聯高。

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利物浦一年間跳升三級背後

另一邊廂，首度贏得英超聯賽冠軍的利物浦，企業價值過去一年突飛猛進，由2019年時的1.78億英鎊，2020年飊升至2.98億英鎊，升幅達67%。一口氣由第八位連升三級，進佔第五，與第四位的曼聯銀碼差距只剩下8000萬英鎊。

在疫情陰霾下，過去兩年各大足球球會企業價值仍有達30%升幅，《福布斯》分析指，就算各球會在閉門或限制入場人數作賽下收入減少，投資者看中各大球會龐大的球迷數目，認為未來收入增長尚有很大潛力，因此依然願意押注在體育市場之上。

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