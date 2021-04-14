東京奧運｜英國隊準備大量物資運去日本　零食玩具床上用品乜都有

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-14 15:07

雖然距離東京奧運揭幕100日，但英國已經為運動員準備好在日本的物資。據英國《衛報》透露，運載英國運動員物資的貨輪早於2月出發，相信會在近日抵達日本。報道指，這些物資除了運動器材外，還有45000個茶包、超過7000包薯片等。為了幫運動員解悶，英國隊還運了一些桌上遊戲去日本。

英國《衛報》披露，當局已經為出戰東京奧運的英國運動員準備好充足的物資。在飲食方面，會有45000個茶包供應給運動員，還有超過7000包薯片以及接近8000包麥皮。

【了解英國奧運隊物資，你估他們玩什麼Board Game？】（按圖放大）

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英國為運動員準備了超過50架摺疊式單車，方便他們在奧運村內穿梭，亦可讓他們在閒暇輕舒腳頭。英國亦擔心健兒會在「運動員氣泡」中太苦悶，所以亦準備了一些桌上遊戲，包括四連環、層層疊及嗒寶（Dobble），讓運動員耍樂解悶。

為了令運動員休息得好，英國準備了近千張床褥，還有枕頭、枕頭套及被單。以上這些物資與各項運動裝備，早於2月已被裝上貨輪，經過55日的航程後，預計近日會抵達東京。

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