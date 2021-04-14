體育熱話｜懷孕8個月贏跆拳道冠軍　尼日利亞高手：賽前問過醫生

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-14 15:44

26歲的伊祖絲（Aminat Idrees）在懷孕8個月下，日前參加尼日利亞的國家體育節，在跆拳道項目中贏得金、銀、銅牌各一，引起國際體壇熱話。伊祖絲所參加的並非埋身搏擊的項目，而是耍套拳的「品勢」。她強調參賽前已徵詢過醫生及總會的意見，而且她本身也是高手，為這項賽事的獎牌常客，所以很清楚自己有能力在懷孕8個月時參賽。

在日前尼日利亞的國家體育節，大腹便便的伊祖絲在跆拳道的「品勢」項目中亮相，代表拉哥斯省橫掃頒獎台，她在雙人混合贏得金牌，在團體賽贏得銀牌，還在個人賽得到銅牌。伊祖絲雖然懷孕8個月，但動作依然靈活，揮拳踢腿自如，尤其在奪冠項目雙人賽，她與拍檔的動作同步流暢。

【伊祖絲懷孕8個月出戰跆拳道「品勢」項目】

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伊祖絲在懷孕8個月下參賽耍拳的片段在網上廣傳，引起關注，就連美國媒體《CNN》及《ESPN》亦有報道，訪問了伊祖絲。有人認為伊祖絲懷孕下參賽很危險，漠視身體狀況，但她在訪問中回應：「參加體育節並非我一人的決定，首先我要祈禱，之後與丈夫商量，再咨詢醫生，還有尼日利亞跆拳道總會。」

【伊祖絲參加兩人混合賽】

她續解釋：「我決定參賽，因為我覺得自己有能力應付。我一直保持訓練，訓練期間及訓練後也沒有感到不適。教練都信任我，就像我信自己一樣。雖然我懷孕，但在體能及心理上，我都準備妥當，尤其這個不是搏擊競技的項目，而是耍套拳。再者，在體育節的『品勢』項目大約長兩小時，跟我平時訓練的時間也差不多，所以比賽就像平時訓練一樣。」

在尼日利亞的跆拳道圈子中，伊祖絲一直是高手。她在2012年的體育節首次上頒獎台，贏得團體金牌；之後每年，她都是獎牌常客，在國家體育節及省年度體育節都常常贏得獎牌。她說：「我不是首次在『品勢』中得獎，大家都知道我經驗豐富。如果我是新丁，可能不准參加，但我一直參與這項運動，大家都信任我。」

【伊祖絲懷孕8個月參賽片段】

An inspiring outing by heavily pregnant Aminat Idrees who won a gold medal for Lagos at the ongoing National Sports Festival in Benin, Edo State.



Aminat Idrees who is 8 months pregnant won gold in the Mixed Poomsae category in Taekwondo pic.twitter.com/rr4fxJCfMs — National Sports Festival 2020 (@nsf_edo) April 5, 2021

對於突然成為國際體壇紅人，伊祖絲說：「我不是個熱衷社交網絡的人。我不喜歡別人討論，也不想成為眾人焦點，因為我很內向。我只想在這項比賽中尋找歡樂。這是我對跆拳道的熱情，也是我的推動力。比賽後的一切關注及討論都令我十分驚訝，是非常大的震驚！」

伊祖絲參加團體賽，贏得銀牌。（Twitter）

伊祖絲建議懷孕的婦女都要恆常運動，但前提當然是先咨詢醫生的意見。她說：「這件事對我而言十分簡單，因為我做了這件事18年了。我的身體已經完全適應，我亦沒有感受到壓力；但如果你之前未試過，就真的不宜在懷孕期間去做。最重要的是，聽從醫生的話。」

《ESPN》指，在2020年的非洲女子足球錦標賽，當時尼日利亞門將Ann Chiejine正在懷孕，最後她助國家隊贏得冠軍。

【伊祖絲懷孕8個月參與兩人混合賽及團體賽片段】