體育熱話｜懷孕8個月贏跆拳道冠軍　尼日利亞高手：賽前問過醫生

26歲的伊祖絲（Aminat Idrees）在懷孕8個月下，日前參加尼日利亞的國家體育節，在跆拳道項目中贏得金、銀、銅牌各一，引起國際體壇熱話。伊祖絲所參加的並非埋身搏擊的項目，而是耍套拳的「品勢」。她強調參賽前已徵詢過醫生及總會的意見，而且她本身也是高手，為這項賽事的獎牌常客，所以很清楚自己有能力在懷孕8個月時參賽。
在日前尼日利亞的國家體育節，大腹便便的伊祖絲在跆拳道的「品勢」項目中亮相，代表拉哥斯省橫掃頒獎台，她在雙人混合贏得金牌，在團體賽贏得銀牌，還在個人賽得到銅牌。伊祖絲雖然懷孕8個月，但動作依然靈活，揮拳踢腿自如，尤其在奪冠項目雙人賽，她與拍檔的動作同步流暢。
【伊祖絲懷孕8個月出戰跆拳道「品勢」項目】
伊祖絲在懷孕8個月下參賽耍拳的片段在網上廣傳，引起關注，就連美國媒體《CNN》及《ESPN》亦有報道，訪問了伊祖絲。有人認為伊祖絲懷孕下參賽很危險，漠視身體狀況，但她在訪問中回應：「參加體育節並非我一人的決定，首先我要祈禱，之後與丈夫商量，再咨詢醫生，還有尼日利亞跆拳道總會。」
【伊祖絲參加兩人混合賽】
她續解釋：「我決定參賽，因為我覺得自己有能力應付。我一直保持訓練，訓練期間及訓練後也沒有感到不適。教練都信任我，就像我信自己一樣。雖然我懷孕，但在體能及心理上，我都準備妥當，尤其這個不是搏擊競技的項目，而是耍套拳。再者，在體育節的『品勢』項目大約長兩小時，跟我平時訓練的時間也差不多，所以比賽就像平時訓練一樣。」
在尼日利亞的跆拳道圈子中，伊祖絲一直是高手。她在2012年的體育節首次上頒獎台，贏得團體金牌；之後每年，她都是獎牌常客，在國家體育節及省年度體育節都常常贏得獎牌。她說：「我不是首次在『品勢』中得獎，大家都知道我經驗豐富。如果我是新丁，可能不准參加，但我一直參與這項運動，大家都信任我。」
【伊祖絲懷孕8個月參賽片段】
An inspiring outing by heavily pregnant Aminat Idrees who won a gold medal for Lagos at the ongoing National Sports Festival in Benin, Edo State.— National Sports Festival 2020 (@nsf_edo) April 5, 2021
Aminat Idrees who is 8 months pregnant won gold in the Mixed Poomsae category in Taekwondo pic.twitter.com/rr4fxJCfMs
對於突然成為國際體壇紅人，伊祖絲說：「我不是個熱衷社交網絡的人。我不喜歡別人討論，也不想成為眾人焦點，因為我很內向。我只想在這項比賽中尋找歡樂。這是我對跆拳道的熱情，也是我的推動力。比賽後的一切關注及討論都令我十分驚訝，是非常大的震驚！」
伊祖絲參加團體賽，贏得銀牌。（Twitter）
伊祖絲建議懷孕的婦女都要恆常運動，但前提當然是先咨詢醫生的意見。她說：「這件事對我而言十分簡單，因為我做了這件事18年了。我的身體已經完全適應，我亦沒有感受到壓力；但如果你之前未試過，就真的不宜在懷孕期間去做。最重要的是，聽從醫生的話。」
《ESPN》指，在2020年的非洲女子足球錦標賽，當時尼日利亞門將Ann Chiejine正在懷孕，最後她助國家隊贏得冠軍。
【伊祖絲懷孕8個月參與兩人混合賽及團體賽片段】
....alongside her male counterpart, Arowora Roqeeb.— National Sports Festival 2020 (@nsf_edo) April 5, 2021
This is Team Lagos’ first gold at Edo 2020.
She also won Silver in the female team Poomsae category and an individual bronze in the same category making her one of the leading medalists at the festival. pic.twitter.com/j3EiAXSIlF
NSF (Taekwondo):— The Lagos State Govt (@followlasg) April 5, 2021
TeamLagos at the Final female poomsae. Aminat Idris, Beauty Ditu and Rasheedat Hassan.@jidesanwoolu @drobafemihamzat#TeamLagos #Edo2020#EkoForGold#20thNSF pic.twitter.com/FehMGpLlMn