東京奧運｜料香港運動員出發前須打疫苗　霍震霆談轉播權最新情況

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-14 17:23

東京奧運將於今年7月23日開幕，距離今（14）日剛好100日。港協暨奧委會會長霍震霆，相信香港運動員在參賽前必須接種疫苗，並透露賽事電視轉播的最新情況。

由港協暨奧委會主辦的第64屆體育節今日開幕，活動以「從新出發，凝聚你我」為主題推廣「全民運動」。適逢奧運倒數100日，擔任活動嘉賓的港協暨奧委會會長霍震霆表示，今屆東京奧運因疫情延期，3個月後的開幕禮對運動員來說猶如「遲來的春天」。

第64屆體育節今日開幕。（袁志浩攝）

奧運轉播權無聲氣 霍震霆望政府出手

新冠肺炎在日本肆虐，雖然香港體育學院早前已安排運動員及職員接種疫苗，但被問到港協暨奧委會會否規定香港運動員在參與奧運前必須打針，霍震霆認為「有需要」，「我們很關心運動員安全，主辦國也強調屆時會有約6萬人於同一日抵達當地，（接種疫苗）安排會令當局照顧起上來更方便。」

他又指，國際奧委會或短期內提出運動員訪日的「具體條件」，「否則出了問題，他們也要考慮後果。」

港協暨奧委會會長霍震霆相信運動員參賽前必須接種疫苗。（袁志浩攝）

日本已表明今屆奧運不會讓海外觀眾入境，市民若要支持香港運動員，唯有寄望本地電視台購入轉播權。不過據指因轉播費高達3500萬美元（逾2.7億港元），加上疫情等因素，三間本地電視台暫未入標。

霍震霆稱近日已積極向有關部門反映民意，希望政府出手，讓公眾有機會跟本地健兒分享喜悅，「政府說這是商業考慮，我認為要拿個平衡，也要考慮全港福祉，看看到時政府會否參與吧。」

「蛙后」江忞懿（Yvette）擔任體育節大使，並談及自己最新動向。（袁志浩攝）

江忞懿讚港隊陣容強 料奧運後有新動向

至於「蛙后」江忞懿（Yvette）就跟前港隊賽艇代表李嘉文、「跳遠王子」陳銘泰及前香港足球先生范俊業出任第64屆體育節大使。已逐漸淡出泳圈的Yvette，形容今屆奧運港隊陣容是「歷來最強」，「何詩蓓狀態大勇，她是萬能俠，加上江旻憓、李慧詩及劉慕裳等，期待她們會有很大突破。」

雖然Yvette似乎仍有能力衝擊奧運資格，但她指自己今屆會「支持隊友」為主，「過去一年大家都經歷很多變化，自己在不同的人生階段，想有不同的突破，希望伸延運動員身份，幫助其他界別的人。」她透露，在奧運後將會宣布自己的最新動向。

前港足門神范俊業（中）退役後鮮有參與類似活動，他希望透過分享自身經歷，為市民帶來正能量。（袁志浩攝）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）