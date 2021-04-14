【01球評】拜仁內部權鬥致衛冕失敗　菲力克季尾離隊無可避免　

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-14 21:49

不過是一年前，菲力克帶領的拜仁慕尼黑強大得無人能敵，連奪歐聯、德甲、德國盃、歐洲超級盃、世冠盃、德國超級盃六項錦標。滿以為這個班底可在歐戰橫行多幾年，不料歐聯八強重遇上屆決賽對手巴黎聖日耳門，會有不一樣的結局。 表面上，拜仁敗在多員主力缺陣，看深一層，內部權鬥或許才是球隊變弱的真正原因。

拜仁八強首回合主場出戰竟以2：3落敗，失去兩個作客入球，為出局埋下伏線。次回合作客1：0贏波，總比數3：3，PSG以作客入球優惠晉級四強。

拜仁失去受傷的主力前鋒羅拔利雲度夫斯基、中場哥列斯卡和中堅蘇利，加上翼鋒基拿比患上新冠肺炎，出局似是無可避免，其實不然。回看首回合戰情，拜仁首回合射門多達31次並多達12次中框，PSG只得6次射門，5次中框之中取得3個入球；次回合拜仁射門也以13：10稍勝，結果只入1球，僅以作客入球較少飲恨。

或許球迷會理解，沒有羅拔仔，埋門把握力稍差也是正常，問題是，代替利雲度夫斯基的後備前鋒是誰？祖普莫亭。如果認識這個32歲喀麥隆球員，應該會意識到問題所在。

上屆歐聯冠軍八強止步，一班球員相當沮喪。（Getty Images）

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堤亞高離隊引爆內鬥

拜仁上屆歐聯決賽1：0擊敗PSG封王，加上德甲以13分差距奪冠，連同德國盃成為三冠王。球員正在享受勝利喜悅之際，球隊拍板讓中場堤亞高艾簡達拿離隊轉投利物浦、終止與守將阿拉巴的續約談判和容許謝路美保定合約到今季屆滿自由身離隊，均令主帥菲力克十分不滿，與體育總監沙歷咸美錫嫌隙漸生。

拜仁內部的分工明顯，主帥負責日常帶隊和排陣，體育總監主力處理球員合約和買賣事宜，並掌管球隊組軍和未來發展方向。後者職位在教練之上，直接向行政總裁對口。因此即使球隊陣容有變，菲力克作為下屬亦無可奈何。沙歷咸美錫的回應是：2020年10月在轉會窗關上前，一口氣引入祖普莫亭、保拿沙亞（Bouna SARR）、馬克洛卡（Marc ROCA）和杜格拉斯哥斯達（DOUGLAS COSTA de Souza）四將。

他們都不是菲力克想要的球員，拜仁走下坡亦由此而來。

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祖普莫亭之亂

其餘三人也算了，反正不是重心人物。可是作為利雲度夫斯基的後備，沙歷咸美錫找來祖普莫亭便有點那個了。

祖普莫亭曾先後效力漢堡、紐倫堡、緬恩斯和史浩克04，向來入球效率甚低，2017/18球季轉投史篤城，全季32場僅攻入5球後，竟獲得PSG青睞。他在大巴黎最為人記得一幕，不是任何豐功偉績，而是在白界線前空門離奇失機，令球隊未能提早封王的尷尬時刻。

在PSG兩個球季，31次上陣只收獲6球，卻仍得到拜仁招手，想不從沙歷咸美錫刻意「跣」菲力克一鑊的角度去想也很難。結果他沒有令大家「失望」，德甲18次上陣只入1球，就算大部分時間是後備，依然表現難登大雅之堂。當然世事無如果，只是沙歷咸美錫當時找來的如不是祖普莫亭，而是任何一位較具級數的鋒將，例如卡雲尼、蘇亞雷斯之流，拜仁八強首回合那31：6的射門，入球相信會多於兩球，結局也會不一樣。

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菲力克勢黯然離隊

拜仁歐聯出局後，就算德甲能成功衛冕，菲力克離隊似乎是無可避免。德國國家隊教練路維表明會在今屆歐洲國家盃後離隊，曾在2006至2014年間出任他助教的菲力克，並奉為接任大熱。德國《圖片報》報道，菲力克將會跟即將接替路明尼加出任球會行政總裁的簡尼開會商討前途問題。

有趣的是，一旦菲力克出任國家隊主帥，屆時在這個獨特位置之上，沙歷咸美錫變相要看他面色做人，將會十分有趣。

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