【01球評】利物浦魔鬼天使阿歷山大阿諾特　歐聯出局罪人慘痛一課

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-15 19:08

歐聯八強次回合，沒有球迷的晏菲路球場沒有再次上演逆轉奇蹟，利物浦全場狂攻之下只能與皇家馬德里踢成0：0，總比數1：3落敗，連續兩屆八強止步，對手恰巧都是來自馬德里的球隊。 傷兵固然影響紅軍發揮，然而對手皇馬倦勤的主力不比利物浦少，兩回合出局一方面敗在前鋒把握力不足，另一方面是高普一直未有正視阿歷山大阿諾特的問題。

先是歐聯冠軍，繼而成為利物浦首奪英超功臣，22歲的阿歷山大阿諾特球員生涯開端已取得近乎完美的成就，同齡球員之中，只有巴黎聖日耳門鋒將麥巴比（Kylian Mbappé）可跟他比擬。

由「快開角球」到連續兩季打破英超後衛助攻紀錄，盡顯阿歷山大阿諾特的足球智慧與技術，加上利物浦本土球員光環，令他加冕為人見人愛的天使。一場又一場勝利，兩大錦標手到拿來，順境波之下沒有多少人再理會他防守上的弱點，甚至被譽為「英格蘭最佳右後衛」，直到今季。

先是隊中「定海神針」中堅雲迪積克重創收咧，然後餘下兩名中路守將祖高美斯、祖爾麥迪比相繼倒下，致命一擊是隊長佐敦軒達臣被調離中場改踢中堅、繼而傷重長唞至今。「神軒」不在，阿諾頓時方寸大亂，不斷成為對手針對目標，歐聯八強首回合球隊落後0：1時，他一次解圍變送禮，讓皇馬擴大領先優勢至2：0，利物浦的敗局至此已難以挽回。

利物浦右閘阿歷山大阿諾特在歐聯八強首回合向皇馬送大禮，間接令紅軍敗局難以挽回。（Getty Images）

【阿歷山大阿諾特送大禮（按圖逐格睇）】

+ 2 + 2 + 2

【阿辛斯奧把握阿歷山大阿諾特犯錯入波】

高普的敗筆

利物浦首回合落後1：3，次回合回到主場晏菲路狂攻皇馬，全場16次射門無一能轉化為入球，繼2017/18歐聯決賽後，再次以1：3被皇馬擊敗。賽後高普直言：「我們不是在今晚輸掉賽事，我們輸在馬德里一戰。」

馬德里一戰，施丹的戰術跟利物浦今季不少對手類似：針對阿歷山大阿諾特，在前場左路猛攻。阿諾不擅長應付過頭高波的弱點路人皆見，卻奧斯上半場27分鐘正是向着阿諾和中堅菲臘斯之間的位置，傳出一記妙絕的過頭波，雲尼斯奧斯高速接應一射中鵠。9分鐘後卻奧斯照辦煮碗再次向着阿諾放過頭波，今次阿諾不敢怠慢，搶先以頭槌解圍，可是他沒有看清對手企位便打算將皮球頂向龍門口予門將艾利臣，伏兵門前的阿辛斯奧笑納大禮，輕鬆為皇馬射成2：0。

即使沙拿為利物浦一度追近至1：2，今仗與阿諾對位的雲尼斯奧斯極之活躍並再入一球。事實上，由阿諾出任翼衛的風險高普早已知，軒達臣受傷以來他的缺點愈來愈明顯，英格蘭國家隊主帥修夫基亦向他投以不信任一票，3月的國際賽期沒有選他入國家隊。這位紅軍領隊卻毫無預備，放任阿諾繼續犯錯，實在責無旁貸。

利物浦今屆歐聯八強戰情：

歐聯︱利物浦晏菲路反勝美夢成空 沙拿錯失良機八強遭皇馬淘汰

歐聯｜利物浦靠沙拿搶回一線生機 皇家馬德里先下一城晉級機會大

高普總是對阿歷山大阿諾特呵護備至，對他的成長不見得是好事。（Getty Images）

【利物浦歐聯慘被皇馬踢出局】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

過份自信還是明知故犯？

如果嘗試為高普辯解，可以說的是，傷兵滿營之下，他能做到的實在不多，尤其右閘位置沒有可靠替補人選。那是否等於真的沒有什麼可以做？其實不然。阿諾的助攻能力太重要，重要得高普不能放棄，令人不解的是，既然軒達臣能不斷為阿諾回防包位和提供指揮，明知他不在陣，其他隊友為何不能幫個忙？論能力和經驗，韋拿杜姆應可勝任，這個球隊第四隊長今季約滿，近仗表現不時心不在焉，到底是不為也，還是不能也？

軒達臣2月26日受傷，至今已是一個半月時間，在歐聯八強如此重要的比賽，對手是技術細膩的皇馬，連英超一眾球隊均懂得針對阿諾部署，怎能不為皇馬作出預備？就當陣中沒有其他球員可以像軒達臣一樣為阿諾補位和提場，高普大可變陣不踢433，直接將阿諾放前一格，另覓人選踢右閘，反正他的防守能力一向平平無奇。高普卻沒有那樣做，既沒有在英超聯賽中嘗試變陣，歐聯來到生死關頭他亦沒有選擇冒險一博，結果阿諾果然出事。事已至此，再也看不清那到底是高普對阿諾過份有信心，還是他明知故犯的傲慢。

【英超】利物浦右閘創尷尬紀錄 進攻起點失靈淪最弱一環

【足球專題】曼聯正選右閘英軍無埞企 雲比沙卡前面有幾多人？

阿歷山大阿諾特2018/19球季當上紅軍歐聯封王英雄，兩年後卻慘成出局罪人。（Getty Images）

阿歷山大阿諾特是天使還是魔鬼？

阿諾在青年軍踢右中場出身，升上一隊改踢右閘，防守上錯漏百出。跟紅軍昔日「神奇隊長」謝拉特不同，領隊高普沒有在阿諾站穩陣腳後放他回到熟悉的中場位置，成為主力第一季贏得歐聯，第二季奪得英超冠軍，第三季未能更上層樓，反而在狀態急滑下進入生涯交叉點。

他慌失失的表現已持續好一斷時間，今年1月初英超作客修咸頓創下38次失去控球權的尷尬紀錄。他和左閘羅拔臣經常是利物浦進攻起點，觸球次數多，失去控球次數亦多。歐聯八強首回合他99次觸球，23次失去控球權；次回合他的表現似乎大有起色，全場有6次關鍵傳送，104次觸球全場最多，惟38次喪失控球權也是冠絕全場，平均每三次觸球，便有超過一次將皮球送回對手腳下。對手如是英超球隊還好，換成皇馬這種把握力強的球隊便未如理想，甚至很大機會自掘墳墓。

上一場英超聯賽對維拉，阿諾完場前一記妙到毫巔的絕殺入球，為利物浦全取3分，在此之前3：0輕勝阿仙奴一仗，3個入球直接間接來自他鋪橋搭路。他的足球天賦、強大鬥心毋庸置疑，問題是，他的缺點同樣明顯之下，當中如何取得平衡和修正。

【英超】利物浦反勝維拉復仇成功 阿歷山大阿諾特妙射絕殺奠勝

歐國盃｜英媒估計英格蘭最終大軍名單 辛祖連格或成邊緣人

與阿歷山大阿諾特對位的皇馬左翼雲尼斯奧斯，在八強首回合十分活躍並攻入兩球。（Getty Images）

【同場加映：2020福布斯最有價值球會榜】（按圖放大）

+ 14 + 14 + 14

位置變動不是借口

當一個球員踢同一位置3年，弱點盡露人前而未見改善，領隊和球員本身都有責任。今次八強對碰，傷兵多的不止利物浦，皇馬也缺少一對正選中堅沙治奧拉莫斯和華拉尼、右閘丹尼爾卡華積和中場夏薩特，次回合連右翼衛盧卡斯華斯基斯也倦勤，改由中場費達歷高華維迪頂上。串演右閘的華維迪，不見得甩甩漏漏，放眼英超聯賽，今季多支球隊均曾出現防守球員不足問題，愛華頓多次被逼排出四中堅陣，李斯特城亦長期缺右閘。

阿諾的紅軍「大師兄」加歷查在八強首回合後便批評小師弟不專心，「他雙腿缺乏強度，防守時不夠專注，感覺上他不認為防守是他的工作。」加歷查分析，「他沒有失位，他是處於防守位置的，現在他要做好防守，在這種水平他必須對抗頂級翼鋒並令對手苦不堪言。」

利物浦隊長軒達臣快將31歲了，阿歷山大阿諾特必須成長，不能再不斷依賴對方在場上為他補位。（Getty Images）

【同場加映：今季英超十大最差收購】 （按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

必須痛定思痛

從被飛出英格蘭國家隊大軍到當上球隊歐聯八強出局罪人，22歲的阿歷山大阿諾特正經歷成長的痛苦一課。他的進攻能力猶如古希臘神話中被稱為「希臘第一勇士」的阿基里斯（Achilles）一樣強大，缺點也像阿基里斯之踵（Achilles' heel）那樣致命。他是利物浦陣中不可或缺一員，今個夏天，高普領隊必須痛定思痛，為阿諾的問題想出對策。

當然，他要煩惱的問題不止阿諾一人，但當軒達臣快將31歲，受傷日子愈來愈長和頻密，實在不能再放任阿諾的防守缺點置諸不理。

【英超】利物浦的大冧把球星 揭阿歷山大阿諾特選用66號之謎

金錢足球︱巴塞首度登上福布斯最有價值球會榜首 利物浦連升三級

【同場加映：英格蘭國家隊的右閘大軍】（按圖放大）

+ 12 + 12 + 12

【利迷最期待的畫面……】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

【利物浦的中堅選項】（按圖放大）