行山｜前三鐵代表許煒森熱愛高難度路線　行過倒腕石河、大石墜谷

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-16 16:42

前香港三項鐵人代表許煒森在退役後仍熱愛運動，喜歡上山下海，近期常常在社交網站分享她的行山旅程。許煒森本身是運動健將，行的路線難度不低，例如鳳凰山的倒腕石河、北巖棧道、馬鞍山鹿巢石林、青山腹地圓頭山。

許煒森以前是香港三項鐵人運動員，被稱為「三鐵公主」及「精靈鐵人」，曾擔任體育節目主持，近年投身商界的市場推廣工作。不過，許煒森仍然熱衷運動，她常常在Instagram上分享行山、跑步、踩單車、划獨木舟、划直立板的照片。近大半年，她頻頻挑戰行山界的高難度路線，有的路程長，有的則要攀爬。

【許煒森近一年行山去過的地方】（按圖放大）

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她在今年初花了9小時行「一尖三咀過四灣」，走過蚺蛇尖、米粉咀、短咀、長咀、東灣、大灣、鹹田灣及西灣，攀爬、穿林又綑邊。在今月初，她就用了3個多小時完成18公里的「針草帽」。近日，她還挑戰了浮沙碎石極多的圓頭山，並去了「杯靈四谷」之一的大石墜谷。

許煒森喜歡要攀爬的路線，例如她試過爬倒腕石河上鳳凰山，行北巖棧道及天門棧道，另外她亦上過馬鞍山的鹿巢石林，身手靈活。她還行過飛鵝山自殺崖一帶。

數她近月行過較簡單的路線，有西貢的大枕蓋及清水灣的釣魚翁，她又行過西貢的白臘，前往觀賞木棉洞及小破邊。

【許煒森還分享了其他做運動的照片（按圖放大）】

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【朱嘉望分享行山照（按圖放大）】