港超聯｜鍾偉強複製自己港隊金球　東方劣勢下演驚天逆轉保爭標夢

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-17 19:12

今季港超聯頭兩循環轉入最後直路，以「雙冠王」為目標的東方龍獅今（17）日跟爭奪下季亞洲賽資格的理文互撼。雖然理文首15分鐘已拋開兩球優勢，但球隊「重複犯錯」，被東方憑「奇兵」鍾偉強連環炮製3個入球，以2：3憾負。

理文開賽初段予人感覺煥然一新，僅75秒即閃電打開紀錄，亞哥斯達中路橫傳基華尼頓第一時間燙射地波，皮球直飛遠柱死角入網收死葉鴻輝。「黃黑軍團」上半場不時於前場逼甩東方控球權，14分鐘余沛康左路輕力傳中，後上的李康廉輕鬆撞入成2：0。

基華尼頓只花了75秒就為理文先開紀錄。（袁志浩攝）

費蘭度射失12碼 東方下半場換入成關鍵

東方早段落後被打亂部署，巴西中堅艾華度更因一次攔截而受傷離場，無疑是雪上加霜。21分鐘辛祖靠快開罰球左路大腳斬入禁區，球證指尾柱跳頂的費蘭度被余沛康攬跌而判處極刑，不過費蘭度操刀射守門員右下角卻遭袁皓俊飛身撲走未能追近。

換邊後東方以傷癒的鍾偉強入替，造就他再現「奇兵」本色，50分鐘此子左路妙傳至禁區內，皮球剛好笠過列斯奧頭頂，由辛祖近門頂入彈地波。7分鐘後，鍾偉強又接應費蘭度傳送，禁區內控定後冷靜抽遠柱入網；入球方法跟他3年前於東亞足球錦標賽外圍賽的港足「地標戰」、射破中華台北為球隊奠勝時幾乎一模一樣。

鍾偉強複製3年前的金球，為東方攻入扳平一球。（資料圖片）

鍾偉強自我複製金球逐格睇：

這位港隊翼鋒更間接製造東方反超前一球，全靠他於左路再以內彎球斬向尾柱，袁皓俊雖擋出費蘭度的頭槌攻門，但後者上前再加一腳，87分鐘射成3：2。結果東方以這比數戲劇性險勝理文，收窄跟榜首傑志的差距至6分，但比對方少踢一場，仍然保持爭標希望。

費蘭度87分鐘助東方絕殺，向鏡頭激情狂叫。（袁志浩攝）

陳曉明：教練負上最大責任

理文連續兩場在領先的情況下，遭對手連入三球反勝，將帥賽後難掩失落，列斯奧、余煒廉及徐宏傑等防線重心於後備席沉思良久。主教練陳曉明認為結果難以接受，「如果我落場踢，即使被人踢斷腳，都絕不能夠讓這情況發生。」

陳曉明稱教練團會為結果負上責任。（袁志浩攝）

不過他拒絕評個別球員，「球員在各方面已做得很好。只是最後又出現同一問題——被對方斬入禁區頂頭槌後失球，這都是預計之內的事，我們亦有部署，所以一切由教練負上最大責任。」

理文球員賽後十分失望。（袁志浩攝）

傳第三循環有變數 李志堅撐繼續踢

休戰近5個月後再返賽場的鍾偉強，今場直接或間接地炮製3個入球，他直言自己早忘掉「比賽感覺」，幸得到主帥李志堅信任，「無論正選或後備，教練需要我的話就搏到盡。上半場我們陷於困境，但都沒有放棄，勝利振奮了士氣。」

李志堅就認為隊內球員的能力無容置疑，只是上半場失準，而自己的調動也令個別球員「翻生」，終拿下重要的3分。「勝仗對我有很大幫助，球隊也沒有被傑志拉開距離，否則爭標難度更大。」外界有傳聯賽三循環或有變數，他則稱「唔覺得要唔踢」，相信球隊有空間應付緊密賽程，「話跑400米，但跑300米就話停，好似有點問題。」