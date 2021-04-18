游泳｜何詩蓓10分鐘刷新兩項港績 劉紹宇破方力申21年前紀錄

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-04-18 12:24

作為香港在東京奧運獎牌希望的何詩蓓（Siobhan），今日（18日）出戰香港長池游泳計時賽，這項於香港體育學院閉門舉行的賽事，一個上午已有4個新香港紀錄誕生，其中Siobhan除刷新自己保持的200米自由泳港績外，其時間更為本季世界排名第3快。

上周才接過傑出運動員獎項的何詩蓓，於今早先在強項的200米自由泳賽事登場，以1分54.89秒率先觸池，以0.09秒之差刷新其在2019年游泳世錦賽創下的1分54.98秒港績。

她在今日游出的時間並同時升上本年度（2020-2021）世界排名第3快。排名第1的是1分54.40秒的美國奧運5金得主莉迪姬（Katie Ledecky），第2為中國泳手楊浚瑄在兩個月前創下的亞洲紀錄1分54.70秒。

何詩蓓今季賽績，在賽前位列世界第5快（圖），今日升上第3。（SwimSwam）

狀態大勇的Siobhan在緊接10分鐘後進行的50米自由泳，再游出24.83秒名列第1，並打破原由自己所保持的24.85秒香港紀錄，短短10分鐘就刷新兩項港績。

【何詩蓓的驚人表現：從奧運延期到倒數100日間，香港運動員的成就】（按圖放大）

同日，兩名男港將亦刷新了香港紀錄。曾奪亞青50背銀牌的劉紹宇，在男子200米背泳以2分05.07秒打破由方力申在2000年悉尼奧運創下的香港紀錄（2分05.47秒）。

而上月打破男子800米自由泳香港紀錄兼達B標的卓銘浩，今日在400米自由泳以3分50.53秒，推前自己所保持的3分53.05秒香港紀錄逾2秒。

兩名男將亦有優秀演出（按圖放大）：

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）