西班牙盃｜巴塞大勝畢爾包封王　美斯梅開二度創連續13季驚人走勢

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-18 14:06

今季西班牙盃決賽周日（18日）凌晨上演，巴塞隆拿在13分鐘內狂轟4球，以4：0大勝，奪得兩季以來第一個冠軍，也是美斯出任正式隊長以來的首個錦標。 不過美斯曾宣布季尾約滿後就會離隊，意味這個冠軍可能成為他巴塞生涯最後一冠。

畢爾包4月初才在延期一年的2019/20球季西班牙盃，0：1敗予皇家蘇斯達，僅兩星期後再戰新一季西班牙盃決賽，面對巴塞隆拿卻輸得更慘烈。

上半場兩軍互無紀錄，以為畢爾包撐得住，但60分鐘被基沙文射入第一球開始，就在一瞬間泄了氣，失球後3分鐘又遭法蘭基迪莊將比數擴至2：0。

法蘭基迪莊（左）為巴塞隆拿擴大比數。（Getty Images）

美斯梅開二度 「30+」入球走勢擴至13季

儘管畢爾包嘗試力挽狂瀾，但美斯在68及72分鐘各入一球，梅開二度下，為巴塞以4：0鎖定今季第一個錦標，亦是第31次奪得西班牙盃冠軍，將球會在這項賽事保持的奪冠紀錄再擴大。這個錦標亦是巴塞經歷2019/20的罕有無冠球季後，近兩季的首個冠軍。

值得留意的是，美斯今次梅開二度，令他連續13個球季每季取得超過30個入球，事實上，「球王」近兩季已減產不少，在2009至2019年間連續10個球季，他都攻入至少40球，其中在2011/12球季單季攻入73球、2012/13球季單季攻入60球，更是瘋狂。不過美斯至今仍能穩定地單季射入超過30球，仍是相當驚人的數字。

美斯連續13季單季攻入至少30球，雖然近年已減產，但數字仍相當驚人。（twitter@FCBarcelona）

今次是美斯自上季成為巴塞正隊長以來首次贏得冠軍，「球王」賽後喜上眉梢，明顯心情極佳，他賽後開腔接受巴塞球會官方電視台訪問：「能成為巴塞的隊長已很特別，能以隊長身份捧盃更是特別！」

新隊友排隊合照 朗奴高文望美斯留隊

最有趣的畫面出現在賽後，球員輪流與獎盃合照是常態，但巴塞大軍昨晚卻彷如球迷般，排隊與「美斯 + 獎盃」合照，尤其一眾近兩季才加盟的球員更是雀躍，美斯亦似乎樂於成為「景點」，笑不攏嘴地讓一位又一位隊友搭肩留影。

【美斯粉絲見面會？】巴塞小將老將都把握機會與美斯合照留念（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

大概對於巴塞眾將，尤其新一代的球員來說，與美斯合照意義較單純捧盃大得多，加上美斯曾聲言今季尾就會離開巴塞，令獎盃隨時成為他在此的最後一冠，這個郵又豈可不集？

不過，再度出任巴塞會長的拿樸達在賽後聲言：「我很有信心美斯會留隊，我們也會盡一切能力留下他。尤其今天美斯有強大的隊友，他們一起踢出了高水平足球。」主帥朗奴高文則坦言，不知道美斯會否留下來，「希望這不是他最後的決賽吧，人人都想他留下來。」