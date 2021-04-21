東京奧運．人物｜當吃拉麵也是地獄訓練　池江璃花子復出絕無奇蹟

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-21 19:08

日本20歲游泳代表池江璃花子2019年患上白血病，但她在783天內，經歷入院、治療、暴瘦、出院、重投訓練、比賽、贏得冠軍，更取得東京奧運接力賽的出賽權。 各地媒體紛以「奇蹟」標題，這自然不過，但池江的故事又豈是這兩個字就可輕輕帶過？實際上根本沒什麼奇蹟，當連飲食也是苦練而非享受，一切都是她從頭到尾強調的一句：「努力吧，一定有回報的。」

「努力吧，一定有回報的。」（Getty Images）

池江璃花子，15歲已打破100蝶、100自、50自日本紀錄，16歲獲得里約奧運7項參賽資格，18歲成為亞運會史上首位單屆6金得主，多項亞洲游泳紀錄保持者，日本「東京2020計劃」的眾望所歸。

2019年2月21日，距離東京奧運原開幕日不足一年半，她公開宣布自己患上白血病。由此起的783天，她經歷了一趟你、我甚至她自己都無法想像的艱辛旅程。

2019年2月21日：池江璃花子在instagram宣布自己患上白血病，開始接受治療。（instagram）

最初的248天：臥床與治療副作用 吃不下也要將營養刺進身體

化療為池江帶來脫髮、肚瀉、失去食欲等副作用，加上接受了「幹細胞移植」，副作用是移植的細胞會攻擊宿主身體，令病人失去食欲、肌肉也會消減，令體重大跌，對於需要全身大量肌肉的游泳運動員來說，無疑是對生涯的致命打擊。在食不下嚥之時，池江堅持透過靜脈注射盡量攝取營養。

池江就是在面對死亡之時，也在想着游泳，在副作用來襲之際，仍以運動員的方式去思考——因為這是她從3歲開始游泳的時候一直在做的事，年紀小小已要求在家中房間安裝一支橫杆，讓她隨時做引體上升；進而再設置爬架，好作進一步訓練。

即使池江用盡全力希望保護鍛煉多年的體格，本來1.71米高、57公斤重的她，還是失去了超過1/4體重的15公斤，「我有很多東西不能吃，也失去了肌肉力量。」池江的體重減輕許多，幼細的手臂毫無力量，令她連年幼時已熟練的引體上升，連一下也做不到，不過她從未放棄。

2019年10月17日，池江宣布出院，並以參加2024巴黎奧運為目標。捱過治療後，10個月的復健工作才最艱辛，每天除了物理治療、體能訓練、健身、到後期的游泳訓練，還有「飲食訓練」——除了三餐之外亦要額外進餐，晚飯後也要再吃拉麵。吃到想吐也要吃，畢竟若無法增回體重，入池時就無法好好加速。

護膚品牌微電影《中間泳道》收錄了池江臥病在床、及出院後復健的片段：

池江璃花子一度相當瘦弱，幼細的手臂，無法好好地做引體上升。（Youtube截圖）

第406天：重新入水 重新起步

2020年3月17日，宣布患癌後第406天，她透過instagram興奮地說，終於獲准入水了！「一開始，我被禁止水中練習，但我慢慢增加陸上訓練量，最後終可重返泳池。」對池江來說，一切都像重新起步，從她為護膚品牌拍攝的微電影《中間泳道》的一個片段可見，瘦剩骨頭的池江，連從跳台躍進水中這個她20年來重覆了萬遍的動作，也不敢妄行。

她無法跟上隊友的練習進度，重看自己患病前的片段，她如一個旁觀者般，驚覺從前的自己原來「很出色」。

2018年的池江璃花子，在亞運會一口氣掃走6面金牌。不過，「浸淫在過去不會改變任何事情」，她要在未來創造一個新的自己。（Getty Images）

池江璃花子康復之路：（按圖進入）

+ 3 + 3 + 3

池江的目標像是要追逐昔日的自己，但事實上，她是要在未來創造一個新的自己：「浸淫在過去不會改變任何事情，所以你開始思考，你可以怎麼改變未來，根本沒必要回頭看。」她為《中間泳道》錄下的一段對白，充滿力量，大概是她受治療副作用和病魔折磨的許多個夜晚後，得出的結論：「思考你如何過好當下，以及你如何讓那一個當下變得更有意義。」

她真切地活好了每一個當下，每一寸由引體上升牽動的肌肉、每一口撐着肚子吃的拉麵，都有其意義。

池江璃花子在IG自己剛出院時，相當瘦削的身軀。（instagram）

到2020年10月，池江仍然瘦削，但已大有改善。（Getty Images）

594天後：重返賽場 追逐從前與創造未來

2020年3月，新冠肺炎席捲全球，東京奧運宣布延期一年。聽來也許諷刺，但上天好像一度向池江關起大門、讓她活在夢惡中；最後，池江在惡夢中重生，上天卻在全世界的惡夢中，又為她重新打開了門，又或許，她是憑自己的力量，在惡夢中打開了返回現實的門。

2020年8月，延期後的東京奧運展開前不足一年，她重返比賽，在50米自由泳游出26.32秒，距離她保持的日本紀錄24.21秒有兩秒多差距，卻超出為自己定下的26.86秒目標；兩個月後的全日本大學生錦標賽，刷新大學生紀錄，在50米自由泳獲得第4名；2021年2月，全日本公開賽50自第2名、東京公開賽50蝶冠軍……

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漸漸回復圓潤的臉龐、4面金牌，背後是每一刻努力的累積。（instagram）

第783天：日本奧運代表資格

2021年4月，全日本游泳錦標賽暨奧運選拔賽，她在50米蝶泳、100米蝶泳、50米自由泳、100米自由泳4項全部奪冠，她在50自游出24.84秒，意味她在短短9個月內，將時間推前了1.5秒之多。儘管無法達到單項奧運A標，卻達到接力標準，獲得代表日本出戰奧運接力賽的資格。

日本、台灣、香港媒體，鋪天蓋地以「奇蹟」形容池江重返奧運的壯舉，但這真的是奇蹟嗎？前日本代表中西悠子、同時是2004年雅典奧運200米蝶泳銅牌得主，看過池江的比賽片段後如是說：「在蝶泳，強健的體格十分重要，儘管她的身體還未很強壯，但前進時卻充滿力量，每划一下水就能前進很多。通常在重病過後，肩膊轉動的幅度會減低，但池江沒有這情況，這解釋了她為何仍游得這麼快。」

這不是奇蹟，僅是證明她由童年開始決心為游泳而努力開始，走到今天以來，一直付出的努力沒有白費。

獲得奧運資格後，增重了9公斤的她，回復圓潤的臉龐上泛起微笑：「努力吧，總有回報的。」不要輕易說「奇蹟」，這令人忽視實際付出過的努力；也不要輕易將「努力」掛在嘴邊，除非，你真的做得到。

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距東京奧運開幕餘3個月，調查顯示7成日本民眾仍對此相當消極，甚至有聲音批評池江「自私」。無論如何，池江的經歷是她自己的，她只需為自己而努力。（Getty Images）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）