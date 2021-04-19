歐洲超級聯賽｜歐聯12支足球豪門自立歐超聯　英超Big 6全數參與

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-19 18:41

傳聞已久的「歐洲超級聯賽」（European Super League，下稱歐超聯），終於踏出重要一步，宣布獲得12支足球豪門參與，當中英超Big 6球隊曼聯、利物浦、車路士、曼城、熱刺和阿仙奴全數參與。 這個全部由歐洲頂尖球會參與的跨國聯賽，勢與歐洲足協（UEFA）主辦的歐聯（Champions League）重疊，威脅後者生存，UEFA發表嚴厲聲明，指出將重罰參與歐超聯的球隊和球員，決裂一觸即發。

英超6大球隊將加入皇家馬德里、巴塞隆拿、馬德里體育會、AC米蘭、國際米蘭和祖雲達斯，一起成為歐超聯的創會成員球會，歐超聯在網頁發聲明，指出12支豪門球隊已同意在各自的聯賽之外，成立「一個全新在周中舉行的比賽」。

歐超聯賽會宣布，獲得歐洲12支豪門球隊參與。（歐超聯官網）

【「歐超聯」12支創會成員球會】（按圖進入）

+ 6 + 6 + 6

拜仁、PSG暫無份 3球會即將加入

外界有傳歐超聯將在2022/23球季展開，今次的聲明沒有列明時間線，僅稱目標是「在可行範圍內盡快舉行」，並預期，「即將有多3間球會加入」。

目前12支球隊之中，包括6支英超球會、3支西甲球會和3支意甲球會，歐洲5大主流聯賽之中，德甲和法甲沒有球隊參與其中，包括盛傳有份的巴黎聖日耳門（PSG）和拜仁慕尼黑。

歐超聯︱一成立即受各界齊插 曼聯傳奇領隊費格遜：足球失去70年

金錢足球︱巴塞首度登上福布斯最有價值球會榜首 利物浦連升三級

皇馬會長佩西斯被指為「歐超聯」幕後推手。（Getty Images）

2020福布斯最有價值球會榜（按圖放大）

+ 14 + 14 + 14

消息一出，歐超聯即受到各方大力譴責，當中包括歐洲足協（UEFA）、國際足協（FIFA）、英超賽會、以至英國首相約翰遜。UEFA周日重申，所有參與歐超聯的球員，將會被禁止出戰任何地方聯賽、歐洲以及國際層面賽事，甚至有可能面臨被禁止代表國家隊比賽。

曾有傳言稱，歐超聯獲國際足協力撐，與歐洲足協抗衡，不過FIFA亦表示「不同意」有關賽事，惟行文上較歐洲足協溫和得多，並呼籲：「所有牽涉在熱烈討論的群體，能以足球良好發展的前題下，展開冷靜、有建設性和平衡的對話。」

歐超聯在聲明中提及，「未來初創成員球會將期待與歐洲足協和國際足協討論，一起合作為這個全新聯賽和足球帶出最佳結果。」皇馬會長佩西斯被指為「歐超聯」幕後推手，他是歐超聯首任主席，祖雲達斯會長阿列利、曼聯聯席主席祖爾格萊澤出任副主席。

歐超聯早前相關報道：

【歐超聯】皇馬牽頭另起爐灶 傳獲FIFA撐腰 英超Big 6獨欠邊隊?

【足球】曼聯皇馬巴塞有份 16支豪門策劃「超級聯賽」取代歐聯

【足球】歐洲豪門擬跳出體制另組聯賽 FIFA警告禁參賽球員踢世盃

【英超】利物浦曼聯推動改革 9間球會獨攬大權 賽會批摧毀球賽

同場加映：【2020福布斯球員富豪榜】（按圖進入）

+ 4 + 4 + 4

【歐洲5大聯賽轉會「大嘥鬼」】（按圖放大）

+ 18 + 18 + 18

【歐洲5大聯賽轉會精明眼】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

得閒重溫：五大聯賽球會收入排行榜（2018/19球季）

參考一下：英超球隊收入與人工排行榜（2018/19球季）