歐超聯︱一成立即受各界齊插　曼聯傳奇領隊費格遜：足球失去70年

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-19 11:21

「歐洲超級聯賽」（European Super League，下稱歐超聯）正式成立，隨12支足球豪門參與，名牌球會與歐洲和國際足協等各大足球監管機構的大戰一觸即發。 足球變天，勢在必行，相對歐洲足協的嚴辭斥責，曼聯傳奇領隊費格遜一番失落回應，更教球迷動容。

費Sir曾兩度帶領曼聯捧起歐聯大耳獎盃，他認為現行歐洲球會賽制的美好，在於讓小球會也有份參與，成為冠軍難度雖高，但正是最浪漫之處，「1960年代作為地區球隊鄧弗姆林球員，以至之後以領隊身份為鴨巴甸贏得歐洲盃賽冠軍盃，對一支蘇格蘭地區小球會來說，就像攀上珠穆朗瑪峰那麼難。」

「愛華頓正在花5億英鎊興建新球場，以出戰歐聯為目標，各地球迷也熱愛這個比賽。」費格遜憶述，「我在曼聯的時期，我們曾4度出戰歐聯決賽，它們永遠都是最特別的晚上。」

曼聯傳奇領隊費格遜認為，歐超聯會帶走歐洲足球的70年歷史。（Getty Images）

費Sir：歐超聯偷走歐洲足球70年

目前在曼聯沒有實職的他指出，「我不肯定曼聯是否有份參與其中，我不在決策過程之中」，他接受路透社訪問時遺憾地說，「歐超聯會帶走歐洲足球的70年。」

他的曼聯弟子加利尼維利，亦在評述曼聯對般尼一戰中途批評歐超聯，「我不反對足球賽事改革，英超之外，我們已有歐聯。歐超聯方案在新冠肺炎疫情期間、所有球會正陷入經濟危機之際推出來，便絕對是一宗醜聞。」他直言，曼聯等Big 6球會全部有份加入歐超聯均應該「為自己感到羞恥」。

尼維利更怒稱，「阿仙奴是否參與其中？他們剛剛只打和富咸，曼聯正跟般尼打和（按：曼聯最後末段連入兩球贏3：1），我根本不能集中睇比賽，今季加入歐超聯是個笑話，全部6支球隊都應該被扣分。」

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歐洲足協：用盡一切辦法阻止

歐超聯的成立，直接影響歐聯（Champions League）的生存，因此歐洲足協（UEFA）一直對歐超聯取態十分強硬，今次亦不例外：「歐洲足協、英格蘭足總和英超聯賽會、西班牙足總和西甲賽會、意大利足總和意甲賽會得知一少部分英國、西班牙和意大利球會或許正計劃公布他們創立一個名為歐洲超級聯賽的封閉聯賽。如為事實，我們重申上述各有關方面、國際足協和我們所有會員將繼續團結一致，反對這個偏激的計劃。」

「當下社會較任何時間更需要團結之時，幾間球會出於私心成立這項計劃。我們會考慮用盡一切可行辦法，包括法律和體育在內的所有層面，來阻止它發生。足球應建基於公開競爭和體育精神，而不是背道而馳。」

「正如國際足協和六大洲足協之前公布，所有參與（歐超聯）球會將被禁止參與任何本土、歐洲或國際層面的其他賽事，他們的球員甚至有可能被禁止代表所屬國家隊出賽。我們感謝其他國家球會，尤其是法國和德國球會拒絕加盟歐超聯。我們呼籲所有熱愛足球人士、球迷和政客，加入我們來對抗這計劃。少數球會持續自私自利的情況已維持太久，是時候停止了。」

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皇馬會長佩西斯被指為「歐超聯」幕後推手。（Getty Images）

約翰遜：「對足球造成嚴重破壞」

英國首相約翰遜稱，歐超聯計劃將「對足球造成嚴重破壞」，並表示英國政府支持體育監管機構「採取行動」。他補充，「參與球會在作出進一步行動之前，必須對他們的球迷以至廣大足球社群作出回應。」

代表歐聯球會的組織歐洲球會協會（ECA），得悉歐超聯成立的消息後周日立即召開急會議，有關會議由阿積士行政總裁雲達沙主持，拜仁慕尼黑和巴黎聖日耳門代表均有列席，ECA聲明指出，他們「強烈反對一個封閉的超級聯賽模式」，英國廣播公司（BBC）消息指，12支被指加入歐超聯的球會無一參與該次會議。

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