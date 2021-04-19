F1伊莫娜站｜超瘋狂雨戰紅牛終奪冠　咸美頓犯錯竟獲隊友「拯救」

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-19 16:09

F1伊莫娜站（Imola），賽前一場大雨，濕滑的賽道，令兩小時賽事峰煙四起。 排頭位的咸美頓犯錯再後追力保亞軍、韋斯達賓贏冠軍、諾里斯與咸美頓的精彩攻防戰、馬薩賓累人炒車、佩雷斯災難級表現、艾法托利戰略低級失誤、Aston Martin賽前起火、艾朗素未起跑已炒車、賽後大量罰秒……這場比賽要多精彩有多精彩，但通通比不上一個場面。 被看好明年獲得平治席位的新星羅素，與平治二號車手保達斯一次炒車，不但令賽事亮出紅旗，後續舉動更令人咋舌。

伊莫娜站難度本已高，排位賽已逼得眾車手失誤頻頻，到正賽起步前40分鐘更灑下一場大雨，未開始已注定多事。比賽兩小時，「驚喜」無間斷，最關鍵的兩宗事件出現在第31圈，首先，今場以第99次頭位起跑的咸美頓在追趕領先的韋斯達賓期間，在7號彎位犯錯剷上沙地，心急重返賽道的他卻又將戰車撞到圍欄，頭翼破損。

以為「黑帝」的賽事就這樣「玩完」？更精彩的在後頭，主角變成平治車隊的二號車手和未來車手。

【圖看F1精彩事：咸美頓出錯】

平治席位之爭白熱化 羅素炒車後出手

當觀眾看着咸美頓緩緩倒車重返賽道之際，鏡頭一轉，竟是另外兩架戰車的殘骸——平治另一位車手保達斯與威廉士車隊的羅素相撞，兩輛戰車報銷，賽道布滿金屬碎片，賽會決定亮出紅旗暫停賽事。

更驚人的一幕在後，只見羅素從其威廉士戰車躍出，急急衝向仍在戰車內的保達斯。以為在這樣一場大意外後，羅素想問候這位去年的「一場隊友」？羅素彎腰向保達斯說了點什麼，然後舉起手，大力拍落對方的頭盔；保達斯則舉起中指回敬。

【羅素與保達斯炒車，後續發生衝突】

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事實上，這場炒車兩名主角早已是「平治席位爭奪戰」兩大主角，23歲的羅素是平治的青訓車手、也與平治車隊領隊禾夫（Toto Wolff）簽了長期合約，早已被視為平治的未來，去年的巴林薩基亞站，咸美頓感染新冠肺炎，羅素頂替其位置一場，即使擠進不合身的駕駛倉，表現仍較保達斯好得多，若非最後意外爆呔更幾可肯定能奪得該站冠軍。自此外界普遍認為，羅素明年將會取代合約將滿的保達斯，羅素也曾公開宣稱：「希望能令平治在2022年前已開始考慮我。」

然而羅素在今場意外後一連串後續舉動，卻可能令自己從優勢變劣勢。

保達斯（左）與羅素（右）去年在薩基亞站做過「一場隊友」，羅素亦交出亮麗表現，令保達斯相形見拙。（Getty Images）

意外後發表陰謀論 禾夫狠批：一派胡言

炒車後，羅素已無法繼續比賽，他返回車庫後，第一件事竟然是上twitter痛批保達斯：「謝謝大家關心，我沒事，只是很失望。這是一件不幸的事件。不過，即使你（指保達斯）可以保護自己的位置，但在時速330公里的當下，你也要看對手的速度和情況去做，我為車隊感到難過。」

後續面對媒體訪問，羅素仍是滿腔怨言，他透露自己當時向保達斯說「你是不是想我們兩個都死掉？」再道：「若保達斯面對的不是我，而是其他車手，他就不會那樣凶悍吧？這就是我的想法。」

保達斯則回敬指炒車是羅素的錯，並道：「我完全不明白這陰謀論，無論面對任何車手我也會防守……若要凶悍，我可以做得更多。我完全不同意他的說法，面對任何人，我也會這樣做。」

羅素在炒車意外後退賽，第一件事竟然是上twitter炮轟保達斯。（twitter）

平治車隊領隊禾夫亦狠羅素的說話「一派胡言」，指出儘管保達斯在比賽中跑得慢，但強調羅素的判斷不佳，「當你眼前是一架平治、而賽道很濕的時候，要冒險也要有常識。」接受賽會電視台直播訪問時，他更直言：「我覺得羅素太心急登上平治的席位。」

禾夫談及羅素時雖然面帶笑容，但說出的話大概會令羅素心寒：「若他表現得好，那他未來會獲得平治的席位，若表現不好，就要去參加Renault Clio Cup（雷諾Clio賽，比喻F1以外其他注目度低得多的賽事），今天他的表現，還是比較接近去參加Clio Cup吧。」

羅素是平治領隊禾夫（圖）旗下車手，但禾夫今次對於愛將的行為加以批評。（Getty Images）

賽會傳召作供 斷定兩人均無犯錯

賽會亦就保達斯和羅素的意外作調查，並傳召兩人作供，同時透過多角度鏡頭翻看事件，最終裁定兩人都無需受罰，事件報告同時提到一點：「77號車（保達斯）在事件中一直走在自己的跑線上，並一直為右車留下足夠空間」，並指出兩架車在過程中「未有蓄意突然轉向」，判定事件純屬一般賽事意外。

羅素和保達斯鬥得兩敗俱傷，平治失去了一架戰車，卻因而在咸美頓身上獲益——意外引發的紅旗，令名次大跌、戰車損毀的咸美頓，可趁賽事暫停期間修理，賽事重啟後，「黑帝」憑過人技術和速度，一口氣由第九衝上第二名完賽，過程中一度與力守第二的麥拿侖車手諾里斯上演精彩攻防戰，但最終憑速度和輪胎優勢成功爬頭。韋斯達賓則在遙遙領先下奪得個人今季首個分站冠軍，第三的諾里斯生涯第二次站上頒獎台。

【F1圖片故事：大混亂的伊莫娜站，精選比賽中8件事】（按圖放大）

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