歐洲超級聯賽解構　大球會與足球監管機構開戰因由｜01球評

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-19 18:43

「歐洲超級聯賽」（European Super League，下稱歐超聯）正式成立，12支豪門球隊加入其中，立即成為全球熱話之餘，足球界一面倒猛烈批評，各大監管機構固然大力反對，傳奇領隊費格遜、名將加利尼維利、梅菲等亦不認同。 明知歐洲足協會用盡一切方法制止，輿論以至球迷亦不是站在他們那邊，為何12豪門仍要一意孤行，不惜向整個足球界宣戰？歐超聯推出的時機，可能是一大線索。

歐洲足協（UEFA）正計劃改革歐聯，將目前32支球隊參與分組賽階段，改為增加4隊至36支球隊一起參與一個大聯賽，各隊要對不同強弱的10個對手，排名最高8隊直入淘汰賽，之後16支球隊再爭餘下8個席位。

這個備受爭議的方案，原定在3月31日拍板，並在2024年起運作至起碼2033年，惟歐洲球會協會（ECA）部分成員要求在新賽制商業事務上有較大權力，將落實日期延遲至周一（4月19日）。不過蘊釀多年的「歐洲超級聯賽」剛巧搶先早一日在4月18日面世，UEFA亦立即叫停歐聯拍板改革賽制的會議。

12豪門選擇這個時間點推出歐超聯，明顯是要煞停歐聯改革，初步目的已經達到，下一步，他們又想得到什麼？

歐超聯賽會宣布，獲得歐洲12支豪門球隊參與。（歐超聯官網）

【「歐超聯」12支創會成員球會】（按圖進入）

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歐聯改革各執己見

各大豪門球隊脫離歐聯、另起爐灶的傳聞，經已出現多年，一直只聞樓梯響，不見得會成事。直到2020年10月，市場傳出華爾街大行摩根大通（JP Morgan）正商討為一個涉及資金達46億英鎊、足以取代歐聯的全新比賽融資，外界才驚覺計劃不再是「玩玩吓」。

事實上，歐聯推行多年，無論商業或是足球層面上均十分成功，惟基本模式自1992／93球季改制至今沿用多年，各大相關單位均認為是時候作出改變，改革方向卻截然不同。大球會手執廣大球迷基礎，自然希望增加話事權和利益分成，從歐洲足協的歐聯改革方案可見，他們志在令更多小球會被世人看見，間接推廣歐洲五大主流聯賽以外球隊。

理想畫面是，當歐聯帶來的資金遍地開花，不同國家聯賽水平得以提升，公平競爭為足球增添趣味和刺激，不再是目前大球會「塘水滾塘魚式」的死氣沉沉。大球會從利益角度出發，與歐洲足協的分歧愈來愈大，決裂只是時間問題。

歐超聯︱一成立即受各界齊插 曼聯傳奇領隊費格遜：足球失去70年

歐聯12支足球豪門出走成立「歐洲超級聯賽」 英超Big 6全數參與

皇馬會長佩西斯被指為「歐超聯」幕後推手。（Getty Images）

2020福布斯最有價值球會榜（按圖放大）

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金錢與權力遊戲

一眾豪門球隊早已對歐洲足協一再擴大歐聯規模感到不滿，不想利益進一步被瓜分，索性把心一橫，自組細圍的歐超聯。

歐聯實際收益到底有多少？根據歐洲足協2018/19年度財務報告，他們的年度收入為38.6億歐元，當中83.4%或相當於32.2億歐元來自球會級別賽事，亦即是歐聯、歐霸以及歐洲超級盃。UEFA報告沒有再細分三項賽事收入，根據德國市場及消費者數據公司Statista數字，該屆歐聯總收入為28.2億歐元。

目前歐聯冠軍獎金1900萬歐元、亞軍1500萬歐元，晉級四強1200萬歐元，晉級八強1050萬歐元，晉級16強950萬歐元，分組賽每場勝仗270萬歐元，和波每場90萬歐元，加上晉身分組賽階段1525萬歐元獎金，換言之，冠軍球隊最高可獲8245萬歐元。如果歐聯總收入為28.2億歐元，一支球隊即使以全勝姿態封王，分得的獎金仍不到賽事總收入的3%。

2019/20歐聯冠軍拜仁不在歐超聯12豪門之中，有傳他們是3支即將加入的球隊之一。（Getty Images）

【歐洲5大聯賽轉會「大嘥鬼」】（按圖放大）

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沒有12豪門，歐聯會變成點？

再看歐洲足協的賽事收入來源，高達85.8%來自轉播收益。歐聯的最大魅力，來自一眾豪門球隊在最高水平賽事上角逐，轉播收益才會如此值錢，亦會令球會認為，他們理應分得更多，在賽事的模式上也應該得到更大話事權。

試想一下，來季歐聯沒有英超Big 6，會變成點？根據目前聯賽排名，參賽球隊是：李斯特城、韋斯咸、愛華頓和列斯聯。西甲則是西維爾、維拉利爾、貝迪斯和皇家蘇斯達，意甲是阿特蘭大、拿玻里、拉素和羅馬。賽事或許會有點新鮮感，但上述球隊號召力遠不如12豪門，轉播收入勢必大減，更嚴重的是拖垮當今整個足球利益分配制度。

利益，又或是分贓不勻，固然是歐超聯成立的目的所在，現在最大的問題是，歐超聯到底只是用來唬弄歐洲足協的談判手段，還是認真的操作？當中涉及什麼可能後果？

如果由列斯聯和韋斯咸參加歐聯，將會充滿新鮮感。（Getty Images）

【歐洲5大聯賽轉會精明眼】（按圖放大）

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毀滅足球的紅色按鈕？

目前雙方均處於互相「鬥拋」階段，以爭取最大利益和話事權為大前題，最終結果只有兩個：一是傾掂數，12豪門獲得希望的資源和話事權留在歐聯；二是反面收場，真的另起歐超聯這個新爐灶。能否傾掂數，視乎哪一方牙力較大，到底歐聯需要12豪門多些，還是12豪門需要歐聯多些？

曾經以為，歐聯與豪門之間是彼此不可分割的互相依存關係，然而各大球會既然願意出面站出來公然對抗歐洲足協，足見12豪門本身已對脫離歐聯以至歐洲足協體制本身有一定把握。歐洲足協財政報告中，商業收益僅佔整體不到5%，在豪門球會眼中，表現完全不合格，亦是他們脫離體制之後，財源滾滾的一大潛在市場。

歐洲足協為足球的大藍圖來規劃，12豪門以自身利益為大前題，雙方各自立場均沒有錯，問題是，一旦12豪門真的脫離現行體制，球會被禁止參與本土聯賽，相關球員被禁止參與歐冠盃、世界盃等國際賽事，足球的發展走向難料，甚至說不定會有毀滅性後果。

五大聯賽球會收入排行榜（2018/19球季）

說好的PSG呢？

歐超聯12支創會球會外，他們表示尚有三支球隊亦即將加入，市場盛傳這三支球隊分別為拜仁慕尼黑、RB萊比錫和波圖。令人最意外的應該是，身為富豪球會之一的巴黎聖日耳門（PSG），竟完全不在名單之內。

之前傳出參與歐超聯的球會之中，PSG每次均榜上有名，為何正式出街後卻消失了？不要忘記，PSG由卡塔爾主權基金持有，2022年卡塔爾世界盃便舉行，這個向世界宣示實力的重要體育項目不容有失，PSG當然不會選擇在此時得罪歐洲和國際足協。再者，球會會長Nasser al-Khelaifi目前是歐洲足協行政委員會成員，亦不便此時跟UEFA對着幹。2022年世界盃順利舉行之後，PSG或有望「歸隊」。

不過就算是目前的12豪門大戰歐洲足協，肯定已有連場好戲。各位球迷請放心，比賽是雙方收入主場來源，波一定會有得睇，變數只是誰是主辦單位。

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