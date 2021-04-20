歐聯改制︱32隊變36隊踢大聯賽　叛變豪門傳被叮走今屆冠軍已定？

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-20 12:41

「歐洲超級聯賽」（European Super League，下稱歐超聯）宣布成立後，歐洲足協（UEFA）未如外界傳言煞停歐聯改革，周一晚拍板通過2024改制方案。 最大改變不止將參賽球隊由32變為36隊，更將傳統分組賽取消，改以一個大聯賽方式進行。 今屆歐聯四強階段將於下周展開，有UEFA行政委員會成員聲稱，3支有份參與歐超聯的球隊將被逐出賽事。

UEFA公布歐聯改制詳情，由2024/25球季開始，將目前32支球隊參與分組賽階段，改為增加4隊至36支球隊一起參與一個大聯賽。

每隊最少要對10個不同對手，當中主場、作客各佔5場，10輪賽事之後，排名最高8隊直入淘汰賽，第9至24名的16支球隊要踢兩回合附加賽，爭奪餘下8個16強席位。

歐洲足協公布歐聯改制方案。（Getty Images）

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場數大增 歐霸亦改制

以往歐聯每隊要面對3支對手，主客兩回合共踢6場分組賽，之後16強、8強、4強到決賽，球隊最多會踢到10場比賽。如今取消分組賽變成一個大聯賽，第一階段至少已要踢10場，如要踢附加賽出線，場數增至12場，一路戰至決賽最多可踢16場。

場數增加，可望提高轉播收入，UEFA據指為遷就新制，特別抽調1月份國際賽檔期來踢多出來的賽事。除歐聯外，歐霸亦會進行類似改制，歐霸首階段聯賽場數暫定為8場，另設立第三級別的歐霸聯（Europa Conference League），首階段聯賽場數暫定為6場。

歐洲足協主席施費連發言明顯針對自組歐洲超級聯賽的12支豪門球隊。（路透社）

【「歐超聯」12支創會成員球會】（按圖進入）

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UEFA主席明寸歐超聯球隊

UEFA主席施費連（Aleksander Ceferin）稱，改制後仍保持歐洲任何球隊皆有機會出戰歐聯的夢想，「讓歐洲足球界內每一個人均可長遠得益和持續發展，而不是只集中在極少數自我選擇的利益集團身上。」他最後一句可圈可點，明顯針對12支豪門球隊周日宣布加入的歐洲超級聯賽。

他續稱，「足球是個社會和文化寶藏，當中蘊含整個歐洲的共同價值觀、傳統和情感。作為監管機構和歐洲足球負責任的看守者，UEFA有責任守護它的歷史，同時引領歐洲足球未來發展，當中涉及每個級別的各地聯賽、球會、球員和球迷。這正是我們過去兩年進行廣泛諮詢的原因，我們的方案得到一致支持，並確信這些改革能達成上述目標。」

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【今屆歐聯4強球隊簡介】

身兼歐洲足協行政委員會成員的丹麥足總主席慕拿，揚言要將12豪門踢出歐聯。（Getty Images）

歐洲足協委員：踢他們出歐聯！

歐聯四強大戰即將在下星期展開，UEFA與12支豪門球隊此時為新成立的「歐洲超級聯賽」決裂，身為UEFA行政委員會成員的丹麥足總主席慕拿（Jesper Møller）揚言，「他們（皇馬、曼城和車路士）會被踢走，我預期星期五便會發生，到時再考慮歐聯如何收科。」

四強球隊之中，皇馬、曼城和車路士均是加入歐超聯的12支豪門球隊之一，只有巴黎聖日耳門（PSG）一隊例外，假如他們真的被取消資格，屆時PSG便有機會不戰而勝，歐聯首度封王。

UEFA主席施費連日前已放下狠話，聲稱會用盡一切手段阻止歐超聯成立和向參與加中的12支豪門球隊作出反擊，慕拿表示，本周五（23日）UEFA行政委員會將會有一個特別會議，「我預期到時12支球隊會被踢走。」

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