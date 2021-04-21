曼聯執行副主席活華特年底離職　出身投行撮合摩根大通與歐超聯

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-21 10:46

在曼聯宣布退出歐洲超級聯賽前，他們先公布球會執行副主席活華特（Ed Woodward）將於2021年底離職。

雖然曼聯的聲明沒有提及活華特離職的原因，隻字不提歐超聯，但英國傳媒普遍認為活華特因為歐超聯流產而下台。英媒報道稱，活華特是歐超聯的重要推手，全靠他與美國銀行界的關係，助歐超聯獲得摩根大通的融資。當歐超聯在周日成立後，活華特亦馬上辭去歐洲足協職業足球策略委員會的職務。

【「歐超聯」12支創會成員球會】（按圖進入）

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歐洲超級聯賽宣布「考慮重整計劃」 僅成立兩日英超Big 6退出

英國《每日郵報》稱，曼聯主帥蘇斯克查及球員不滿活華特及管理層的做法，他們事前沒有收過消息，也是看新聞也得悉曼聯加入歐超聯，而且球會還讓不知就裏的蘇斯克查在對般尼的聯賽後獨自面對記者。活華特之後嘗試安撫球員，但球員反應冷淡，甚至有傳隊長哈尼馬古尼與活華特爭持激烈。般奴費南迪斯及拉舒福特等在社交網站暗示反對歐超聯。

不過，英國傳媒引述曼聯內部消息指，活華特本身就打算年尾離任，但球會擔心消息外洩，索性提早宣布，而且活華特與曼聯是和平分手，他與格拉沙家族的關係仍然友好。活華特出身投資銀行，是格拉沙家族在2005年收購曼聯的重要功臣，隨之加入曼聯，負責財務及商業運作，到2012年上任執行副主席，翌年頂替離開的行政總裁大衛基爾，成為曼聯「話事人」。

曼聯執行副主席河活華特將離開球會。（Getty Images）

49歲的活華特表示，很榮幸可以在這間偉大的球會工作16年，難忘曼聯贏得歐霸盃、足總盃及聯賽盃的時刻。他表示在任期間，投資了超過10億鎊，很高興見到球隊找回過去的風格，重現球會的文化，並樂見曼聯在蘇斯克查帶領下持續進步，他深信球隊很快可以再次舉起英超的錦標。他說：「我可以肯定，在近年的教練及足球人員變動後，這間偉大的球會很快就可以再贏錦標。它配得上的。」

【活華特的曼聯歲月（按圖放大）】

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活華特表示自從2013年後，有34位曼聯青訓產品可以踢上一隊，他很高興見到拉舒福特及格連活特等冒起。他深信球會可以培訓更多優秀的小將，不斷刺激一隊的競爭，這種競爭絕對有利球隊發展。他承認過去16個月在疫情下，球會面對重大挑戰，為每間球會帶來財政壓力，但他指曼聯在財政上十分強大，亦有很強的適應力。

曼聯昨宣布活華特於2021年底離任，加上退出歐超聯；他們在紐約交易所的股價急挫，周二收市報16.22美元，跌了6.03%，基本上抵銷了周一的升幅。有英國傳媒推測，歐超聯流產可能驅使格拉沙家族出售曼聯。