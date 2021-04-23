【英超】李斯特城淨勝西布朗鞏固前四位置　歐聯席位6隊爭崩頭

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-23 09:11

戰至季尾，各有所需，周四（22日）深夜上演的英超獨腳戲，前列爭四的李斯特城在主場以3球淨勝榜末爭護級的西布朗，繼續向來季的歐聯資格邁進。 「曼市雙雄」在聯賽榜拉開一段距離，看來餘下兩席的歐聯席位，將有6支球隊爭奪，勢必「爭崩頭」。

李斯特城早前擊敗修咸頓，相隔52年後再闖足總盃決賽，與車路士爭標，力爭繼2016年的英超冠軍後，再一次高舉獎盃。李城在英超的首要任務，必定是以前四完成聯賽，出戰來季的歐聯。

李斯特城今仗主場迎戰西布朗，兩軍各有所需，客軍同樣急需搶分護級。不過，李城在上半場中段僅花13分鐘，便一手破滅西布朗的搶分大計，先有尖刀華迪在23分鐘熨射入網，打破7場的入球荒。3分鐘後，李城一次角球攻勢，皮球輾轉落在後柱，助攻的伊雲斯衝前一頂破網，26分鐘將比數改寫成2：0。

華迪打破7場聯賽的入球荒，今仗為李斯特城先開紀錄。（路透社）

主隊攻勢停不了，早前建功的華迪在左路以速度突破，再傳給近況大勇的伊恩拿祖，禁區內近射得手，攻入近6場聯賽的第8個入球，36分鐘為李城錦上添花，兩軍下半場未有再添紀錄，結果李斯特城以3球淨勝對手。

李城兩大尖刀各建一功，助球隊3球淨勝西布朗。（路透社）

西布朗兩連勝走勢告終，現時以24分續居第19位，與安全區域的般尼有9分差距，聯賽餘下最後6輪，護級形勢「凍過水」，看來主帥艾拿戴斯的護級金漆招牌大有機會被打爛。

餘下6輪聯賽，西布朗落後安全區域9分，護級形勢「凍過水」。（路透社）

英超第33輪直播賽程（按圖放大）：

英超前列6隊爭四「爭崩頭」 車路士硬仗連場

今季英超由頭鬥到尾，絕無冷場，即使「曼市雙雄」稍微帶開，餘下兩個歐聯席位的爭持依然激烈，第3至8位球隊只相距10分。

剛全取3分的李斯特城形勢最樂觀，以59分暫列第3位，領先第4位的車路士4分。李城未來3仗對手不算太強，如意算盤必定是全取9分，盡早鞏固前四席位，確保在最後兩輪硬撼曼聯及熱刺前，在分數上已有一定優勢，即使需要分心與車路士爭足總盃也不成問題。

羅渣士有望領李斯特城再戰歐聯。（路透社）

兼顧英超﹑歐聯及足總盃3條戰線的車路士，賽程同樣是硬仗連連，分別鬥韋斯咸﹑曼城及阿仙奴，加上分心歐聯及足總盃，前四位置並非十拿九穩。相反，只需要專心聯賽的韋斯咸，賽程上卻有著數，最後3輪分別鬥白禮頓﹑西布朗及修咸頓，這9分對「鎚仔幫」衝擊歐聯十分關鍵。

剛解僱摩連奴的熱刺，在6隊中較輸蝕，事關他們踢多一場，但除了煞科戰鬥李斯特城外，其餘對手也是中游球隊，一旦全勝的話，歐聯席位依然「有價講」。

衛冕冠軍利物浦如今落後第4位的車路士兩分，加上紅軍沒有盃賽的後顧，可以全力聯賽，餘下賽程唯一硬仗就是「雙紅會」鬥曼聯。另一支默郡球隊愛華頓，縱然分數只得49分，卻僅戰31輪聯賽，爭奪前四依然有希望，但賽程上要克服阿仙奴﹑韋斯咸及曼城，加上近況一般，聯賽已5場不勝。

英超聯賽榜前8名形勢（截至4月23日）：