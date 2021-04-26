劍擊｜崔浩然退役兩年宣告復出　回歸香港花劍隊全職訓練

撰文： 李思詠 最後更新日期： 2021-04-26 12:58

沉澱兩年，重新出發。香港男子花劍隊的「花美男」崔浩然宣告復出，今天正式回歸港隊訓練，為3年後的巴黎奧運參賽席位而努力。

崔浩然於2018年雅加達亞運勇奪團體及個人賽兩面銀牌後，在社交網站發表退役感言，翌年正式離開港隊展開新生活。經過不一樣的700多天，今天他宣布回歸港隊重新訓練，再次成為「男花」一員。

「當時我給自己太大壓力，因為比賽而長時間繃緊，心很累，也想嘗試劍擊以外的事。遠離全職運動員生活的兩年，冷靜下來，沉澱一下，我肯定自己對於劍擊是真正的熱愛，跟港隊教練商討後，決定復出。」

崔浩然於雅加達亞運勇奪兩面銀牌後退役，經過兩年多沉澱，今天宣布重返港隊。（資料圖片；李澤彤攝）

十多年的運動員生涯裏，崔浩然錄得輝煌戰績（下圖示），也曾代表香港出戰2012年倫敦奧運。他坦言，過去的教練幫助他練就一身花劍技術，令他有能力跟團隊一起向遠大的目標邁進，故最終決定重返港隊。

目前男花港隊正為歷來首次的奧運團體賽備戰，儘管最終名單尚未落實，但以港隊實力，甚至有條件爭取獎牌。若崔浩然當日沒有退役，今年可會是東京之旅的其中一員？他說：「說『如果』沒意思，與其空想，不如活在當下。而且奧運資格是隊友們努力爭取得來，這樣說對他們並不公平。」

非爭東京奧運 盼奪2024奧運入場券

過去兩年，崔浩然的生活由規律變成自主，沒有教練安排，一切自己作主，他感恩從運動員生涯培養而來的自律性格，有助他適應新生活，他深信這兩年在劍擊生活以外的體驗，也有助他以不一樣的心態重新面對劍擊，「感受過不同的事物，心態可以放開一點，不會只顧在死胡同裏轉，導致壓力大增」。

▼劍擊花美男圖輯▼

+ 7 + 7 + 7

這次復出，崔浩然將以2024年巴黎奧運為目標，「若說要參加2022年亞運甚至爭取好成績，未必有足夠時間準備」。他對重拾比賽感覺和戰術智慧充滿信心，畢竟28歲之齡尚未到老將階段，但首要是提升體能，希望盡快跟上隊友水平。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）