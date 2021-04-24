英超｜利物浦攻足全場僅入1球　兵工廠借將最後一擊再救紐卡素

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-24 21:55

英超周六頭場，力爭歐聯席位的利物浦鬥中下游的紐卡素，開賽僅3分鐘便由沙拿轉身抽射建功，及後紅軍眾將積極進攻，希望取得「燕梳球」，不論沙迪奧文尼及祖達的埋門亦無功而還，卻被紐卡素最後一擊扳平，最終利物浦與紐卡素打成1：1平手，痛失兩分。

利物浦今仗前暫列第7位，僅兩分落後第4位的車路士，前四爭奪戰仍有不少變數。紅軍今仗在晏菲路主場出擊，領隊高普派出「四箭頭」攻堅，沙拿﹑沙迪奧文尼﹑迪奧高祖達及法明奴齊齊正選登場。

今輪前英超聯賽榜前8位形勢（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

利物浦今仗「擺大個頭」進攻，開賽早段即有斬獲，文尼左路傳中，紐卡素守衛頭槌頂後，沙拿先食身位，再轉身勁射破網，首個埋門隨即建功，紅軍開賽3分鐘先開紀錄，今季聯賽入球累積至20球。

開賽3分鐘，沙拿以一腳轉身抽射為利物浦打開紀錄。（路透社）

利物浦力爭保險球，在上半場末段攻勢尤其凌厲，沙拿﹑祖達及文尼亦有埋門鏡頭，其中文尼接應沙拿橫傳，無人看管下面對紐卡素門將杜巴夫卡，對方立即出迎，文尼再起腳已為時已晚，錯過擴大紀錄的大好機會。

文尼無人看管下面對杜巴夫卡，可惜被對手沒收，未能增添紀錄。（路透社）

落後一球的紐卡素，換邊後初段亦有反撲機會，祖連頓接應隊友直線，再扣過紅軍守衛起腳，幸好艾利臣立即反應撲出。「喜鵲」仍有護級壓力，主帥布魯士下半場先後換入哥林威爾遜及阿仙奴借將韋洛克，希望提早收復失地。

紐卡素換入前鋒哥林威爾遜後，球隊前線未見太大起色。（路透社）

紐卡素在「撳掣」後未有太大起色，反而後防一次誤傳，差點導致球隊再度失守，沙拿禁區內左腳一射中網側，紅軍戰至下半場中後段亦未能攻入第2球。

戰至下半場補時階段，哥林威爾遜一次突破單刀起腳，艾利臣撲出後省中威爾遜，再在門前加一腳入網，不過球證直指入球無效，事關威爾遜手球在先。紐卡素未有放棄，最後關頭終有回報，阿仙奴借將韋洛克禁區內起腳，省中利物浦球員改變方向入網，95分鐘絕地追平，紅軍痛失兩分。

阿仙奴借將韋洛克再做福星，完場前最後一擊助紐卡素追平。（路透社）

英超第33輪直播賽程（按圖放大）：

【球迷全力反對歐超聯】（按圖放大）