【德甲】紐亞竟現尷尬失誤　拜仁爆冷不敵緬恩斯　九連霸要等等

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-25 00:09

德甲班霸拜仁慕尼黑的九連冠美夢，有望在今輪聯賽實現，只要作客擊敗緬恩斯，便可提早三輪高舉聯賽錦標。 豈料世事不盡如人意，拜仁開賽僅3分鐘就有紐亞未能清脆撲出而失守，上半場中後段死球被緬恩斯再建一功，半場已落後兩球，即使利雲度夫斯基完場前建功亦無補於事，始終未能今輪奠定聯賽冠軍。

拜仁慕尼黑在德甲榜首拉開10分優勢，只要今仗在緬恩斯身上全取3分，將領先次席的RB萊比錫13分，提早3輪聯賽奪冠，連續9季稱霸德甲。

開賽3分鐘，拜仁的提早封王派對看來要等一等，緬恩斯的前鋒貝卡特（Jonathan Burkardt）禁區頂一記轉身抽射，角度不算刁鑽，拜仁門將紐亞欲以右手擋住皮球，卻尷尬地省中拳頭入網，拜仁開賽早段失守，一盤冷水照頭淋。

Neuer playing against Bayern 😭pic.twitter.com/7OrhC6HVbS — 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐚𝐩𝐞𝐝𝐢𝐚 (@HariFCMessi) April 24, 2021

緬恩斯及後再有機會，古艾臣（Robin Quaison）窄角度近射，紐亞今次做齣好戲，右臂擋出射門。腳踢被救，還有頭頂，古艾臣接應隊友罰球斬中，近門衝頂入網，37分鐘為緬恩斯擴大領先優勢。

緬恩斯上半場連下兩城，阻止拜仁提早封王的美夢。（路透社）

拜仁主帥芬力克半場休息立即「撳掣」，換入祖普莫亭及小將穆斯亞拿（Jamal Musiala），但祖普莫亭頭頂腳踢亦未能攻破緬恩斯大門。拜仁戰至補時階段才有斬獲，緬恩斯守衛頭槌解圍失誤，利雲度夫斯基漁人得利建功，可惜為時已晚，拜仁最終以1：2爆冷落敗，九連霸的美夢要等一等。

位列次席的RB萊比錫需要在周日（25日）擊敗史特加，才可保住爭標的希望。

利雲度夫斯基完場前建功，可惜為時已晚。（Getty Images）

首個失球需要負上責任的紐亞，賽後直指球隊表現未如理想：「我們當然希望在今仗鎖定聯賽冠軍，可惜球隊表現不及緬恩斯，尤其是在上半場，他們為了護級傾盡全力，相反我們機會不多，更犯下錯誤。」

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