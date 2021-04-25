德甲｜夏蘭特單刀入球　驚人速度冠絕歐洲　再破德甲及多蒙特紀錄

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-25 13:29

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）年僅20歲，已成為「入球」的代名詞，他周六晚（24日）為少踢一人的多蒙特攻入兩球，取得勝利，入球本身已不那麼令人驚訝。那麼，今次就來欣賞一下這位挪威前鋒的速度吧。

多蒙特周六晚（24日）作客禾夫斯堡絕對不容有失，賽前排第5名的「蜜蜂兵團」若想保住打入前四的希望，必需擊敗賽前排第3、領先5分的「狼堡」。

儘管夏蘭特早前曾經歷7場的入球荒、周中又曾射失12碼，但今仗他再次展現出過人能力，12分鐘把握對手一次回傳失誤，從右路窄角度轟入對手大門，打開紀錄。

艾寧夏蘭特為多蒙特打開紀錄。（Getty Images）

作客的多蒙特一直無法拉開紀錄，到59分鐘，更有17歲英格蘭新星祖迪比寧咸兩黃一紅被逐，暫代主帥泰錫（Edin Terzic）急急以迪蘭尼入替復出不久的查頓辛祖，希望守住勝局，結果亦出乎意料地好——禾夫斯堡一直無法擊破「蜜蜂兵團」防守，後防線上又有夏蘭特這心腹大患，多踢一人卻進退失據，終在68分鐘付出代價。

英格蘭新星比寧咸59分鐘領紅被逐，幸未有成為失分罪人。（Getty Images）

又一次守住狼堡攻勢後，多蒙特展開反擊，達侯特在峨眉月頂快腳直傳予走在對手後衛間的夏蘭特，夏蘭特即邁步以速度擺脫對手形成單刀，持球推入禁區即起腳彎入網窩，受沉重打擊的禾夫斯堡亦無力再追，多蒙特終鎖定2：0勝局。

夏蘭特狂奔大半場入球逐格睇（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

速度冠絕德甲 媲美麥巴比

夏蘭特這一記狂奔，最高時速達35.99公里，較在「德甲速度榜」排第2位、艾方素戴維斯的35.97公里要更快。不過這並非他今季的最快速度，他今季曾在對史特加一戰造出36.04公里時速的衝刺，位列「德甲速度榜」第一名，亦與巴黎聖日耳門前鋒麥巴比今年2月對馬賽時造出的時速36公里衝刺相約。

最後還是要說說夏蘭特的入球數據，畢竟他今仗又打破了兩項紀錄——首先，他是德甲史上唯一一位21歲或以下攻入38個德甲入球的球員，同時他早前雖曾經歷入球荒，仍然僅花了41場就攻入這38球，效率驚人，無論速度或射術，都可說是歐洲頂級。

+ 4 + 4 + 4

第二項紀錄則是多蒙特一項隊史數據——夏蘭特今季已攻入了16個作客入球，超越奧巴美揚在2016/17球季創下的單季作客入球紀錄（15球），成為多蒙特史上單季作客入球最多的球員。已在德甲獲得4連勝的多蒙特正全力收復失地，希望把握餘下3輪聯賽，打入前四名重奪歐聯資格。

另外，本來今輪獲勝便可提早封王的拜仁慕尼黑，竟爆冷作客以1：2敗予緬恩斯，若非復出的羅拔利雲度夫斯基在補時4分鐘入球，更要吞蛋收場。不過拜仁仍有可能在下周末對慕遜加柏前，已鎖定連續第9季德甲冠軍，暫列德甲第二名的RB萊比錫若在周日（25日）敗予史特加、或是下周六在拜仁出戰前敗予多蒙特，拜仁便會成為今季德甲冠軍。

同場加映：史浩克降班球員被追打逐格睇（按圖放大）