英超︱FSG OUT成真？利物浦獲中東資金洽購　10倍價錢亨利仍拒賣

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-25 17:49

利物浦早前成為加入歐洲超級聯賽（歐超聯）的6支英超球會之一，即使歐超聯在宣布成立48小時內極速玩完，班主與球迷之間一夜間破裂的關係，短期內難望修好，甚至傳出Fenway Sports Group（FSG）有意放售利物浦的消息。 英國《鏡報》獨家消息指出，相信來自中東的資金出價30億英鎊計劃收購紅軍，惟已被FSG拒絕。

歐超聯計劃隨6支英超球隊一夜間先後退出難以成事，加上AC米蘭、國際米蘭和馬德里體育會也縮沙，身兼歐超聯副主席的祖雲達斯會長艾涅利（Andrea Agnelli）早前承認，在9支球會退出下，歐超聯計劃無法繼續。

歐超聯由成立到失敗，來得快去得更快，市場消息已消化得九九十十，不過餘震在英國、西班牙、意大利以至整個歐洲大陸仍然持續。牽涉球會當然希望大事化小，他們的聯賽對手通通要求賽會作出處罰，球迷亦輪流到球場抗議，歐洲足協正研究如何秋後算帳。

歐超聯令利物浦、曼聯在內不少球會，爆發球迷與班主之間的矛盾，掛滿紅軍主場晏菲路外的橫額與球衣，不少正是寫上「FSG，滾」（FSG OUT）字眼。

利物浦班主約翰亨利夫婦曾受盡球迷愛戴，歐超聯事件後此情不再。（Getty Images）

【利迷高呼：美國佬，滾吧！】（按圖放大）

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中東資金30億圖購紅軍

球迷高呼「FSG OUT」，主要是宣洩不滿，意想不到，幾乎成為事實。英國《鏡報》爆料，在歐超聯上周日宣布成立前，相信來自中東的資金與利物浦班主約翰亨利（John Henry）商談洽購紅軍事宜，價錢被指為30億英鎊，足足是FSG 2010年以3億英鎊收購的10倍，可是出價已被約翰亨利拒絕。

當時利物浦陷入瀕臨破產的絕境，全靠FSG及時出手，找來德國籍主帥高普領軍後，一步步令紅軍重返前列，更先在2018/19球季第六次高舉歐聯冠軍，繼而在2019/20球季一搔30年之癢重奪頂級聯賽冠軍。好成績不止帶來獎金，連帶商業收益亦水漲船高，早前《福布斯》列出的最有價值球會榜，利物浦已追至跟死敵曼聯只有些微差距。

本月較早時間，FSG以5.43億英鎊賣出一成公司股份予投資機構RedBird Capital，市場陸續傳出他們對利物浦興趣減退甚至有意賣盤的消息，今次FSG拒絕出售利物浦，變相澄清傳言。

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利物浦隊長軒達臣帶頭表態反對歐超聯。（Twitter@JordanHenderson）

賣定唔賣，最終要睇歐洲足協？

新冠肺炎病毒觸發的一場世紀疫情，至今依然纏繞體育界，球迷至今仍未能重返球場，估計令利物浦損失收入高達1.2億英鎊。然而FSG難得成功將紅軍由谷底救起，如今已成會誕金蛋的鵝，自然不願輕易放棄，就算短期內因疫情損手，暫時看不見他們割愛的理由。

FSG很大機會如持有曼聯的格拉沙家族一樣，選擇繼續長期持有，成為公司一大「現金牛」，除非出現意外因素——歐洲足協揚言參與歐超聯的球會「不會毫無代價」，假如利物浦被逐出歐聯或有其他懲罰影響收入來源，便有機會改變想法。此外，如果消息屬實，收購是在歐超聯宣布成立前提出，在一場鬧劇過後又會否有所不同？晏菲路球場天天有球迷高叫FSG OUT，約翰亨利的道歉短片中亦坦言「現今球迷力量龐大」，他會否在意興闌珊下轉軚，亦未可料。

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