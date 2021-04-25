東京奧運．劍擊｜羅浩天晉資格賽決賽惜敗　林衍蕙明爭女佩入場券

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-25 21:37

香港劍擊代表隊力於烏茲別克爭逐東京奧運資格，出戰奧運劍擊亞洲及大洋洲區外圍賽。 今日（25日）再有男子佩劍、重劍及女子花劍賽事，每項賽事的冠軍可獲得奧運入場券。香港男佩代表羅浩天以優秀表現殺入決賽，但面對有主場優勢的烏茲別克選手，最終惜敗。

率先舉行的男子佩劍賽事，香港代表羅浩天強勢由小組出線，先在8強15：13擊敗越南劍手武成安，4強再以15：10淘汰泰國劍手Srinualnad Voragun進入決賽，對東道主烏茲別克劍手Mamutov Sherzod。

羅浩天初段已以3：8落後，他雖曾盡力追分，最終仍以7：15落敗，失落奧運資格；而賽事期間，對手曾有「偷步」之嫌，但裁判毫無表示。羅浩天賽後在社交網絡稱：「無悔無憾，起碼已經盡咗力」，並指「外在因素」無法控制，「只可以做好自己，其他嘢自然會嚟，我只可以話我做得未夠好，爭啲」，心態相當正面。

香港男子佩劍代表羅浩天（左）在奧運資格賽交出不俗表現，可惜距奧運入場券只差一步。（資料圖片）

緊接出戰的女子花劍代表張楚瑩，同樣順利由分組賽出線，她在16強以15：12淘汰泰國劍手Shinnakerdchoke Chayanutphat，但在8強以7：15不敵來自俄羅斯的Yana Alborova，最終排第7名完賽。

張楚瑩8強止步。（資料圖片）

今日壓軸出戰的男子重劍代表何瑋桁，分組賽出線後在16強鬥沙地阿拉伯劍手Jawad Aldawood，終以11：15落敗，無緣晉級。

雖然港隊3名周日出賽的劍手都未能進軍東京奧運，但周一（26日）尚有女子佩劍代表林衍蕙角逐奧運資格。

何瑋桁在16強止步。（資料圖片）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）