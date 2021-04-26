【英聯賽盃】熱刺功虧一簣破錦標荒夢碎　拿樸迪絕殺曼城四連霸

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-26 08:53

兩年前，熱刺在歐聯決賽不敵利物浦屈居亞軍；兩年後，熱刺再度闖入盃賽決賽，今年聯賽盃與曼城爭標，力爭打破多年的錦標荒。 「藍月亮」中堅拿樸迪末段頭槌建功，一箭定江山，助曼城連續4季高舉聯賽盃錦標，熱刺再一次失望而回，主力孫興慜賽後不禁流下男兒淚。

溫布萊球場看台出現久違的現場觀眾，8000名球迷入場觀看熱刺對曼城的聯賽盃決賽，即使只是球場容量的一成，但氣氛已大相逕庭。

8000球迷入場欣賞聯賽盃決賽。（路透社）

熱刺相隔兩年再度躋身盃賽決賽，如今由年僅29歲的看守領隊賴恩美臣領軍，衝擊球會近13年的首個錦標。哈利卡尼趕及傷癒復出，與孫興慜及盧卡斯莫拉前線攻堅；曼城方面則排出「無鋒陣」，由菲爾科頓擔任箭頭，最後一關由薩克史堤芬取代艾達臣把關。

哈利卡尼趕及復出，今仗正選披甲。（美聯社）

曼城今仗踢法十分進取，製造多次攻勢威脅熱刺防線，其中菲爾科頓的近射最為近磅，幸好艾達韋列特及時救駕，隨後馬列斯連番施射亦無功而還，熱刺半場力保不失。

熱刺今仗攻勢寥寥可數，全場僅錄得兩次埋門，盧施素換邊初段的遠射是唯一中目標的攻門。戰至下半場中段，「藍月亮」的埋門愈來愈入肉，費蘭甸奴及馬列斯的攻門被洛里斯撲出。

久守必失，熱刺未能捱到尾，曼城末段左路一次死球，拿樸迪接應迪布尼的傳中球，力壓施素高頭槌建功，頂入全場唯一入球，82分鐘絕殺熱刺，曼城連續4季稱霸聯賽盃。

曼城由拿樸迪頭槌建功，一箭定江山。（路透社）

曼城早前足總盃4強出局後，如今贏得今季首個冠軍，主帥哥迪奧拿及眾將當然高興，開心得「見牙唔見眼」，更齊齊高舉4隻手指，意味聯賽盃4連霸，奠定聯賽盃霸主的地位。

曼城「三冠王」先過首關，哥迪奧拿賽後直言不能鬆懈，餘下賽季需要確保聯賽錦標到手，並衝擊首個歐聯錦標。

哥迪奧拿與教練團隊齊齊舉起4隻手指，代表球隊在聯賽盃4連霸。（路透社）

決賽後冠軍只得一隊，這就是足球世界的殘酷，對於再一次與獎盃擦身而過的熱刺球員，難免失落，其中韓國球星孫興慜不禁流下男兒淚，曼城的根度簡及科頓亦有風度地安慰「孫仔」。