英超名人堂押後一年終面世　兩大神鋒率先入選　23名宿爭最後6席

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-27 11:22

原定上年舉辦的首屆英超名人堂，因疫情而押後一年，英超賽會周一（26日）公布阿仙奴傳奇亨利及曾效力紐卡素及布力般流浪的神鋒舒利亞率先入選。 其餘6名名人堂成員，將以投票方式由球迷們選出，英超賽會列出一張23人的候選名單，當中包括簡東拿﹑伯金﹑杜奧巴及「萬人迷」碧咸等，官非纏身的傑斯卻未見名字。

因疫情延後一年的英超名人堂（Premier League Hall of Fame），英超賽會周一公布兩大傳奇前鋒亨利（Thierry Henry）及舒利亞（Alan Shearer）率先入選，二人合共在英超攻入435球及7次神射手獎得主，入選名人堂實至名歸。

剛離任蒙特利爾衝擊主帥一職的亨利，直言與舒利亞一同入選是與有榮焉，想不到當年單純熱愛足球的自己，有一天可以成為名人堂的一員，並稱這是莫大的榮耀。

除了亨利及舒利亞外，今屆名人堂仍然有6個名額，球迷們可以在23人候選名單中投下神聖的一票，投票將在下月9日截止。

英超賽會公布的23人候選名單，絕對是星光熠熠，大部分也是球迷們熟悉的名字，其中有10人曾經效力曼聯，成為大戶，但傳奇左翼傑斯（Ryan Giggs）卻未見蹤影，相信與近日捲入官非有關，未能成為候選的23人。

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除了10名曾經效力過紅魔鬼的球員入圍外，修咸頓傳奇拿鐵斯（Matthew Le Tissier）﹑「雙特」林柏特及謝拉特﹑「魔獸」杜奧巴亦在候選名單。

入選名人堂的球員必須在去年8月1日前掛靴，並至少在英超上陣250場，或符合以下的資格。