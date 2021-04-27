【英超】阿仙奴「強力」球迷出手打救愛隊　高安基下台不是夢

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-27 14:07

歐洲超級聯賽早前成立，引起足球圈極大的反彈，各大豪門紛紛「割席」離場保平安。 成員之一的阿仙奴繼續受「歐超聯風暴」影響，眼見愛隊陷入水深火熱，球迷除了在主場外示威，高呼對班主高安基的不滿外，亦有一名「強力」球迷，希望以金錢打救兵工廠，脫離高安基的統治。

由歐洲12豪門組成的歐超聯，早前面世後即引起軒然大波，群情洶湧下，包括阿仙奴在內等勁旅們紛紛「縮沙」，宣布退出歐超聯，而班主高安基家族事後亦有向一眾球迷道歉。

歐超聯一事成為觸發球迷怒火的火藥引，將多年來的不滿一次過發洩，在上周末的主場聯賽開賽前，約3000名球迷齊集酋長球場外，要求高安基家族下台，高呼「#高安基Out」（#KroenkeOut）。

阿仙奴門將示範把關大忌 歐超聯流產後球迷續反撲管理層

因為歐超聯的關係，阿仙奴球迷掀起一輪「反高安基」的浪潮。（資料圖片／Getty Images）

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一眾阿仙奴球迷在主場外示威抗議，其實對改變兵工廠的作用不大，除非有新班主入股阿仙奴。「阿迷」終於迎來曙光，英國傳媒早前透露音樂串流平台Spotify創辦人丹尼爾埃克（Daniel Ek）有意收購兵工廠，《衛報》方面指將最快在下周正式公布消息，而埃克找來3名名宿協助下，研究實質收購阿仙奴的方案。

Spotify創辦人埃克傳出有意收購阿仙奴。（資料圖片／Getty Images）

埃克據報身家高達約35億英鎊，盛傳高安基家族叫價20億，看來金錢上沒有太大的問題。現年38歲的瑞典億萬富翁埃克，早年曾在社交網站表心跡，自己從1991年已經支持阿仙奴，是忠實的「槍迷」。當「歐超聯風波」發生後，埃克早前再度發文，直言作為一個從小支持阿仙奴的球迷，只要高安基願意出售，他並不介意出錢收購愛隊，並助球隊走出困局。

「槍迷」們看見改變球會的轉機，紛紛舉腳贊成，更笑言倘若這宗交易成事，他們將立即由其他音樂平台轉會，成為Spotify的用戶。

埃克早前發文稱，不介意出錢成為阿仙奴新班主。（Twitter截圖）

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