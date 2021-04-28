歐聯｜車路士皇馬未分高下　普列錫冷靜賓施馬靚射仍不及一人耀眼

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-28 08:27

歐聯4強首回合，皇家馬德里主場對車路士。車路士靠基斯甸普列錫在14分鐘開紀錄，取得作客入球，皇馬之後由賓施馬把握角球攻勢追平，兩隊踢成1：1完場。次回合將於下周中上演，改由車路士主場。

作客的車路士今場較快入局，10分鐘即有黃金機會，美臣蒙特傳中，遠柱的普列錫頂入中路，後人看管的迪姆華拿殺入小禁區推射，但被皇馬門將泰拔高圖爾斯救出。這名德國射手錯失了開紀錄的大好機會。1分鐘後，華拿在禁區外右腳一射，再被高圖爾斯一抱入懷。

14分鐘，車路士中堅中魯迪格長傳，配合突破越位的普列錫，撕破了皇馬的防線。普列錫入到禁區控定，冷靜地扭過高圖爾斯射入，為球隊領先1：0。車路士今場發揮較佳，全場11次攻門，有5次中目標。

【普列錫扭過高圖爾斯射入（按圖放大）】

+ 2 + 2 + 2

這邊廂車路士的迪姆華拿一再失機，那邊廂皇馬的賓施馬就展示世界級射手的實力。在23分鐘，賓施馬在禁區外推射，左腳拉弓，皮球中柱彈出。

【賓施馬斜身抽射為皇馬追平（按圖放大）】

29分鐘，皇馬開出短角球，由馬些路斬入禁區，遠柱的卡斯米路頂向中路，艾達米列達奧加多一頭，賓施馬表現出級數，心口一控，第一時間斜身抽射，為皇馬追成1：1。皇馬今場9次射門，只得1次中目標，就是賓施馬的入球。

車路士防中簡迪獲頒今場最佳球員。（Getty Imgaes）

【簡迪抗衡皇馬中場佔上風】

換邊後，兩隊再無入球，維持1：1紀錄到完場，車路士取得重要的作客入球。雖然普列錫及賓施馬入波，兩人表現亦活躍，但今場的最佳球員是屬於車路士防中尼高路簡迪。這名法國國腳主宰中場，表現力壓卻奧斯及莫迪歷等對手，除了一如既往滿場飛，覆蓋範圍極大，他今場還有6次成功盤扭過人，比全隊皇馬（5次）的成功盤扭還要多。

About 71 % of the earth's surface is water-covered, the rest is covered by N'Golo Kante. 😅#RMACHE | @PerfectPlay pic.twitter.com/lUz8P2HhPx — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 27, 2021

車路士官方Twitter分享了簡迪今場的熱點圖，並附上一句：「地球71%由水覆蓋，餘下的就是簡迪覆蓋的。」曾與簡迪拍檔的前車路士中場法比加斯，亦在Twitter上留言：「尼高路一向都是大賽球員，我從不懷疑，他可以一個頂兩個。」