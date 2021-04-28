【歐聯】華拿小禁區面對龍門失機　杜慈勸他放下負面情緒

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-28 10:03

車路士前鋒迪姆華拿在歐聯4強首回合對皇家馬德里錯失一次黃金機會，領隊賽後杜慈表示，華拿對於自己連番失機感到憤怒及失望，他勸華拿盡快放下今日的負面情緒，積極面對明天。杜慈說：「這個世界有數以百萬計的人，正面對比起你失機更困難及痛苦的事。在體育的世界裏有樣好，明天就沒有人記得今日的事。」

華拿在10分鐘失機，當時美臣蒙特傳中，遠柱的基斯甸普列錫頂入中路，無人看管的華拿跑向小禁區，近距離面對泰拔高圖爾斯，順勢推射，但被高圖爾斯救出。華拿今場4次埋門，2次中目標，沒有入球，最後車路士作客與皇馬踢成1：1。

華拿在小禁區邊，無人看管，單對單近距離面對高圖爾斯，但他射不入。（網上片段截圖）

【華拿失機攻勢逐格睇（按圖放大）】

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賽後有記者問領隊杜慈有關華拿失機，這名德國主帥說：「之前對韋斯咸，他已經錯失了一個黃金機會，今場他又錯失多一次。這樣沒有用處的，哭泣是沒有用，後悔也幫不到忙。這個世界有數以百萬計的人，正面對比起你失機更困難及痛苦的事。在體育的世界裏有樣好，明天就沒有人記得今日的事。」

今場詳細賽果：歐聯｜車路士皇馬未分高下 普列錫冷靜賓施馬靚射仍不及一人耀眼

【普列錫扭過高圖爾斯射入，為車路士開紀錄（按圖放大）】

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【賓施馬斜身抽射為皇馬追平（按圖放大）】

「今日我們失望，這一刻我們憤怒，這是正常的，他也很憤怒，或者他都很失望。明日他有假期，希望之後一日他回來可以抬起頭。他是個專業及頂級的球員，他一向很努力。」杜慈勸華拿不要將過去的失機放在心頭，努力面對，他續說：「作為前鋒，很簡單的，只要你下場入到波，就沒有人會說什麼。」

【今季5大聯賽錯失黃金機會球員榜（按圖放大）】

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有數據統計了歐洲5大聯賽的球員今季失機次數，華拿在今季英超及歐聯29次面對黃金機會，錯失了21次，只將8次轉化成入球。其實，華拿並非錯失黃金機會最多的球員，但那些失機比他多的射手，入球都比他多得多。舉例說，利物浦穆罕默德沙拿在英超及歐聯同樣錯失了21次黃金機會，兩人都是今季錯失黃金機會最多的英超球員，但沙拿另外把握了18個黃金機會，將它們轉化為入球。

Why does Timo Werner keep missing sitters? 🤖 pic.twitter.com/MJyOPvuOH8 — Squawka Football (@Squawka) April 27, 2021

評述員里奧費迪南批評華拿的表現，認為杜慈對他太寬容，並為後備前鋒譚美阿巴謙抱不平。他說：「年輕小將可以得到如華拿般多機會嗎？不會的。小將的待遇無法跟新兵相比，新兵是投資，但年輕球員也是投資。年輕球員可以為球隊增值，但他們得不到像新兵般的時間及耐性。譚美阿巴謙得不到華拿的待遇。」