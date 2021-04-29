福原愛江宏傑離婚︱女方勢賠巨額贍養費　終極王牌在手隨時翻盤

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-04-29 18:37

乒乓球壇金童玉女福原愛與江宏傑的婚姻，隨江宏傑入紙申請離婚，一場爭奪子女撫養權的跨國官司無可避免。由於雙方收入相差太遠，有指福原愛或要向江宏傑付出巨額贍養費。 福原愛疑似出軌，加上長期留在日本工作，與子女分隔兩地，牌面上她陷入劣勢，不過她尚有最後一面王牌在手。

由球員年代到退役，貴為「日本國民女兒」的福原愛收入與球壇地位均遠在另一半江宏傑之上。她自小一直是日本乒乓球界天之嬌女，2016年與江宏傑結婚時，日媒曾爆出日本乒乓球協會不同意兩人結婚，認為這是一段雙方名氣、地位以及收入太過懸殊的「格差婚」，門不當戶不對。

據指二人的收入足足相差達37倍，隨這段女尊男卑的婚姻告一段落，近日有傳被日媒拍得與已婚高大男子同遊橫濱的福原愛，很大機會要向江宏傑付出巨額贍養費，金額或高達2億日圓（約1425萬港元）。

《女性SEVEN》55張福原愛密會高大男子照片流出，如法庭接納一對子女撫養權很大機會歸江宏傑。（Twitter）

【福原愛新歡起底】（按圖放大）

即使福原愛與高大男子被拍下的照片中，沒有拖手，也沒有其他親密行為，她亦堅稱自己並無出軌，但二人確實曾一起到酒店和家中過夜，令她難以洗清出軌嫌疑，形勢對她十分不利。

早前《日刊現代》引述經常處理日台兩地跨國離婚官司的日本律師黒田健二便指出，由於福原愛回日本後爆出疑似外遇事件，「江宏傑若以女方不貞行為為離婚理由的情況下，也可以充分考慮要求賠償金。」

前文提要：

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福原愛、江宏傑曾是人人羨慕的乒乓球界金童玉女。（Instagram＠江宏傑）

終極王牌在手 或有機會反咬江宏傑

雙方目前仍在協商階段，然而一旦涉及一對子女撫養權，一場官司或難以避免。2017年10月出生的長女Aila醬只有3歲，兒子小小傑剛剛慶祝兩歲生日。外界一度以為，福原愛會為兒子慶生回台灣，不過最終她未有成行，繼續留在日本避開傳媒和公眾。

福原愛表面上陷入劣勢，惟另一日本傳媒《週刊女性》報道，她擁有歷年受到江宏傑以及丈夫一家人言語欺凌時所記下的日記。假如福原愛被夫家長期欺凌獲確認為事實，日記簿一旦獲法庭接納，有機會成為她在這場官司反敗為勝的王牌。

4月初福原愛與江宏傑幼子「小小傑」兩歲生日，福原愛沒有回台灣，只得江宏傑為兒子慶祝。（Instagram＠江宏傑）

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