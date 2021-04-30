【歐霸】阿仙奴取寶貴作客入球　「舊愛」艾馬利首回合復仇拔頭籌

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-30 08:52

現任維拉利爾主帥艾馬利，歐霸盃4強遇上「舊愛」阿仙奴，兵工廠主帥阿迪達賽前稱所有傷兵悉數「神奇」康復，看來今仗不容有失。 主場出擊的維拉利爾上半場連下兩城，阿仙奴更有施巴路斯下半場中段被逐，兵工廠劣勢下憑尼高拉斯比比12碼建功，取得重要的作客入球，最終以1：2不敵「黃色潛艇」。

歐霸盃4強，阿仙奴面對「前度」艾馬利（Unai Emery）帶領的維拉利爾，爭奪決賽席位。兵工廠賽前傳來「利好消息」，主帥阿迪達在賽前記者會透露，奧巴美揚﹑拿卡錫迪﹑基亞尼及大衛雷斯等傷兵，皆在今仗可以隨時候命，阿迪達直言球隊需要他們。

一眾主力「神奇」康復，難道可以及時復出助拳？今仗的正選名單未見以上4人的名字，只有奧巴美揚及大衛雷斯先列後備，未見泰亞尼及拿卡錫迪的名字，難免令人認為阿迪達是否賽前「出口術」，早前有傷在身的奧迪加特今仗則正選披甲。

艾馬利領軍的「黃色潛艇」由捷古路斯（Manuel Trigueros）禁區內地波勁射破網，開賽僅5分鐘便取得領先。29分鐘，維拉利爾一次角球攻勢，摩蘭奴頭槌二傳頂後，隊長艾比奧爾門前再加一腳，阿仙奴門將尼奴再度投降，維拉利爾擴大領先優勢至兩球。

阿仙奴換邊後再傳來壞消息，施巴路斯踩中維拉利爾的柏利祖，球證向他出示第2面黃牌，兵工廠57分鐘更要十人應戰。「黃色潛艇」及後再急攻一段，幸好尼奴連番撲救化解危機。

水深火熱之際，阿仙奴新星布卡約沙卡再度挺身而出，獨力闖入對方禁區並引來犯規，球證直指12碼點，主射重任落在尼高拉斯比比身上，左腳一射中鵠，阿仙奴73分鐘追成較接近紀錄，同時取得寶貴的作客入球。

維拉利爾的卡普爾及後侵犯沙卡，拿下今仗第2面黃牌被逐，兩軍餘下時間「十打十」並未有再添紀錄，結果維拉利爾主場以2：1力克阿仙奴，艾馬利的「復仇戰」有個好開始。

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