【西甲】巴塞隆拿爆冷主場輸波　爭標隨時變「讓冠大賽」？

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-30 13:17

西甲爭標變「讓冠」？巴塞隆拿周四（29日）深夜主場鬥格蘭納達，只要擊敗對手便可重登榜首位置，惟世界原來不像他們預期。 巴塞隆拿先由美斯先開紀錄，可惜未能保持勝局至完場，格蘭納達下半場連下兩城，首度在魯營球場報捷而回，以1：2被對手逆轉，同時斷送升上榜首的機會。

西甲爭標形勢激烈，前四球隊僅相距3分，以71分暫列第3位的巴塞隆拿最有優勢，事關巴塞今輪前踢少一場，只要魯營球場擊敗格蘭納達，便可以壓過馬德里體育會升上榜首。

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巴塞隆拿的開局尚算順利，美斯與基沙文在上半場中段一次配合，美斯左腳勁射遠柱破網，23分鐘先開紀錄，攻入今季聯賽第26球。可惜，巴塞隆拿的如意算盤在下半場打不響，中堅文古沙未能清脆解圍，「益晒」客軍箭頭馬捷斯（Darwin Machis）單刀建功，63分鐘扳成平手。

美斯與基沙文一次配合建功開紀錄，可惜未能領巴塞全取3分。（路透社）

格蘭納達年屆39歲的老將摩連拿（Jorge Molina）及後接應隊友傳中，小禁區附近頭槌建功，79分鐘攻入反勝一球，結果格蘭納達爆冷以2：1成功逆轉，並作客魯營球場贏得史上首場勝仗。

格蘭納達首度在魯營贏波，眾將當然高興。（路透社）

巴塞今仗賠了夫人又折兵，輸波之餘主帥朗奴高文更在下半場中段被逐，根據西班牙傳媒報道指高文疑似侮辱第四球證，結果換來球證的一張紅牌。朗奴高文領紅後，只能在看台上透過電話與副手聯絡，嘗試遙距督師。

朗奴高文賽後直言自己是無辜的，他從來沒有向第四球證說任何不敬的說話，而領紅後可能在未來兩輪聯賽罰停賽。

朗奴高文下半場被逐，及後只好在看台觀戰。（路透社）

巴塞隆拿爆冷全失3分，錯過登上榜首的黃金機會，西甲爭標形勢依然膠著，如今頓變成「讓冠大賽」，原先在聯賽榜拉開一段距離的皇馬﹑巴塞及馬體會，近5輪賽事皆有「甩拖」，相反第4位的西維爾近5輪全取15分，急起直追，使現時前四名球隊同戰33輪，距離繼續相差3分。

西甲四強近5輪走勢：

西甲四強奪標形勢（截至4月30日）：

巴塞老臣子佐迪艾巴賽後直言，球隊雙手斷送大好優勢，並失去奪標的主動權，對全隊上下打擊甚大。

巴塞錯過升上榜首的大好機會，難怪佐迪艾巴甚感失望。（路透社）

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