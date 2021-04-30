【港超聯】葉鴻輝「背脊有眼」神救必入球　東方絕殺十人南區

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-30 22:58

今屆港超爭標逐漸轉入直路，東方龍獅跟傑志兩大班霸在餘下聯賽均不容有失。賽前已錄8場不敗的東方今日（30日）夜鬥冠忠南區，結果憑葉鴻輝上半場勇救夏志明必入球，加上辛祖完場前絕殺險勝2：1。 不過，南區職球員賽後於場邊自行「睇VAR」，投訴辛祖入球手球在先，當事人如何回應？

面對南區列文跟川瀨浩太兩名「高佬」，東方兩翼斬中只靠辛祖衝頂威脅有限，上半場球隊改以中路傳送進襲。17分鐘辛祖於禁區頂危險地帶停球後被侵犯，此子親自主射罰球彎過人牆卻遭謝德謙托出底線。南區中段雖數度嘗試打突擊，惟長傳往往時機不準，令射手夏志明白走一趟。

港超聯：東方龍獅對冠忠南區，翟廷峯與林樂勤鬥法。（袁志浩攝）

夏志明門前失機 葉鴻輝救必入球

戰至34分鐘，東方由林恩許用「手榴彈」戰術掟入禁區，列文前柱頂後，鍾偉強搶前在混戰中勁射得手，助球隊先拔頭籌。完上半場前南區兩度錯以扳平機會，先有陳港斌走空抽射被翟廷峯飛身擋走。

補時階段佐佐木周中路勁射，葉鴻輝單手擋出不遠，夏志明補中卻撞上回防的翟廷峯，皮球停留在白界線前，「走過龍」的「子彈」回身後腳施射，但皮球遭背向球場的葉鴻輝以右腳停住再沒收，這位前鋒隨即跪地抱頭，顯得相當失望。

【賽事精彩時刻：夏志明連環攻門都未能突破葉鴻輝後背救球】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

杜度衝門惹衝突 南區少踢一人被絕殺

換邊後雙方火藥味漸濃，66分鐘東方守衛杜度衝門，他雖已高舉雙手示意「冇心」，但南區陳港斌及比圖等仍上前理論起爭執，一度跟杜度有肢體碰撞，需由球證廖國文出手制止。結果球證將陳港斌直接驅逐離場，而杜度則被黃牌警告，惹來南區球員包圍投訴。

陳港斌領紅被逐。（袁志浩攝）

東方在多踢一人下即換入盧卡斯、黃威及艾華度強攻，直至補時3分鐘終有斬獲。林恩許右路大腳斬入禁區，辛祖控定來球後抽射，皮球省中人改變方向慢流尾袋，幫東方以2：1絕殺南區，賽後在多踢場下，追至跟傑志同分，但因對賽成績不及對方而屈居次席。

辛祖為東方攻入致勝球，取得爭標的寶貴3分。（袁志浩攝）

南區「場外VAR」投訴入球應無效

南區教練團及球員賽後隨即用手機重溫賽事片段，猶如「場外VAR」，球隊投訴辛祖入球前有手球之嫌，比圖及史提芬彭利拿看畢片段後更激動得掟水樽。

主教練列文受訪時表示：「球證的決定有時正確，但有時也會出錯。這看似是個明顯的手球，我覺得他今次錯了。」縱然落敗，這位37歲中堅亦對球員感到驕傲，「這是場硬仗，我們已做得很好，各得1分會更合理。」

南區將帥以手機翻看比賽片段，指辛祖的入球過程中，對手有手球之嫌。（袁志浩攝）

在「當事人」辛祖賽後受訪期間，一度有球迷走近並高呼「Handball」，這位射手大感無奈：「這跟我無關，是球證做決定的。入球就是我的工作，我只會專注於此。當然，南區肯定會投訴，但過去很多賽事也有類似的錯誤，卻沒人投訴。」他為再做奠勝功臣而感到高興，並指會將入球送給入場打氣的太太及即將誕生的孩子。