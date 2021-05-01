田徑｜呂麗瑤未能再寫今季最佳仍封后　陳仲泓傷癒鬥梅政揚感興奮

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-05-01 19:13

香港田徑錦標賽周六（1日）早上展開一連兩日賽事，焦點之一落在跨欄賽事，今季「第二槍」的香港紀錄保持者陳仲泓與港隊「欄后」呂麗瑤雙雙摘冠。

東京奧運在即，一眾田徑港將在未能出國參賽下，計算更多排名積分的香港田徑錦標賽成為港將衝擊目標之一。

呂麗瑤在上月兩場本地賽先後以13.63秒以及13.57秒封后，上周再挾今季個人最佳的13.51秒率先衝線，今日她於初賽的13.52秒穩定發揮下，決賽在逆風下僅以13.66秒完成，雖仍取得第一名卻未能達成季初「一槍比一槍快」的目標。賽後她稍露失望表情，惟認為起跑有改善，表現亦愈來愈穩定。

呂麗瑤在初賽發揮穩定，下午決賽因逆風未能再刷新時間。（梁鵬威攝）

「個個都同一個環境下比賽，（慢了）沒有藉口的，也控制不到。」在本地賽事數度封后，一直把「想出國比賽」掛在嘴邊的她笑言是有點諷刺：「以前出面好多比賽，不太會報本地賽，現在卻跑足，比賽買少見少，先不說奧運不奧運，練習就是為了比賽，哪裏有比賽便去哪裏。」

東京奧運逼近，不少港將如劍擊隊和空手道隊也先後出國作賽，問到她對奧運資格「點睇」，她笑言「冇眼睇」，「都是盡力造時間，不想太多了。」她坦言今季在本地賽跑出的時間和成績反映穩定表現，「我個人最佳成績是3幾（13.32秒），維持住跑到13.5幾，我覺得是好的，但一直覺得不滿意，是因為沒有突破，但是不是差呢？又不是差。」

呂麗瑤坦言以往重心放在海外賽，但現在把握任何比賽機會推進成績。（梁鵬威攝）

「欄王」陳仲泓復出稱霸

香港紀錄保持者陳仲泓在上周系列賽相隔15個月回歸賽場，以14.20秒稱霸男子110米跨欄。今日他在初賽一直領先，雖然在最後一個欄撞欄，仍以14.07秒之快首名成績跑入決賽。陳仲泓在決賽與勁敵梅政揚、張宏峰正面交鋒，最終他以14.36秒力壓14.52秒的梅政揚奪金。

今場是陳仲泓本季第二場比賽，傷後復出狀態甚佳。（梁鵬威攝）

「嘩！好興奮！好耐冇喺你隔離跑！」他衝線後即向對手梅政揚笑道。3年前創下13.74秒香港紀錄的陳仲泓，上周回歸賽場，「前欄王」梅政揚卻未有參戰。陳仲泓賽後說很久沒有試過感受到對手的壓力，有一個人推進自己。

陳仲泓笑言久未與梅政揚（右）同場，高呼興奮。（梁鵬威攝）

「初賽好一點，與隔離對手有一點距離，可以跑到自己節奏，但決賽梅政揚在我旁邊線道，很久沒有被逼得那麼緊，所以去到後面節奏有點亂。」年初因大腿肌腱受傷而停戰，他坦言現在目標放在「不再受傷」，訓練可做到重質，「在次數少為前提下，提高質素」。教練期望今日目標能跑入13.90秒，但初賽在衝線前撞欄下僅跑出14.09秒。上一場比賽已數到去年1月的測試賽，他坦言今場成績算是滿意。他預料會出戰5月尾的系列賽。

梁筠宜在上周大專賽100米曾跑出12.08秒，今日決賽因偷步被取消資格，難掩失落。（梁鵬威攝）

此外，百米女飛人陳佩琦今日在100米決賽逆風下僅跑出12.31秒，並希望今季內能跑回12秒內，「時間沒有上兩場般好，但上年沒有香港錦標賽，所以今日都好期待與大家同場跑。」女子跳遠則是曾年內8破香港紀錄的俞雅欣囊中物，她以6.17米摘金。

陳佩琦在100米封后，自言望今季能跑入12秒內。（梁鵬威攝）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）