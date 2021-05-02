【意甲】國米贏波封王在望　祖雲達斯十連冠美夢正式告終

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-02 14:08

國際米蘭2：0擊敗榜尾的克羅托內後，距離意甲冠軍只差一線，同時亦宣告祖雲達斯十連冠的美夢正式無望。 賽後國米主帥干地發表一番「勝利宣言」：「要成為球會歷史的一部分，你必須勝利，否則只會是芸芸一員。」

今個球季之前，一眾對手與連續九年稱霸意甲的祖雲達斯距離看似遙不可及。隨一場環球新冠肺炎世紀疫情，老婦人季初在C朗拿度染疫之下開季不爽，傷兵不斷加上新帥派路的試陣實驗不時失靈，被兩支米蘭球隊愈拋愈遠。

AC米蘭一度領導群雄，惟球隊陣容始終遠不及對手，至球季中段開始後勁不繼，一步步被國米從後趕上，逐漸被拉開距離。

國際米蘭距離冠軍又近一大步，艾歷臣可望捧起離開熱刺後首個冠軍。（路透社）

【國米即將奪第19冠慶祝圖輯】（按圖放大）

干地的勝利宣言

基斯甸艾歷臣和夏基美的入球，為國際米蘭全取3分，34戰累積82分，餘下4輪賽事，與次席的AC米蘭有13分差距。如今唯一數字上仍未絕望的球隊，是排第三的阿特蘭大。他們33戰得68分，今晚（2日）作客塞斯索羅一旦失分，國米即可封王，否則國米留待下仗亦只要多拿一分，也可第19次高舉意甲錦標。

干地不期望阿特蘭大會放軟手腳助國米登頂，然而冠軍派對已經準備就緒，並以勝利者姿態發言：「這個冠軍是球隊由比賽到心態各方面重要成長的見證，我們都明白有機會贏得意甲，成為國際米蘭歷史的一部分，同時成功拉倒一個持續九年的王朝。」

干地曾一手帶領祖雲達斯開創王朝，如今領國際米蘭親手將祖記王朝摧毀。（Getty Images）

【重溫：熱血教頭干地勝利狂奔】（按圖進入）

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「唯獨勝利才能進入史冊」

由祖雲達斯、車路士到國際米蘭，干地幾乎成為冠軍的代名詞。2011/12球季他接掌球員年代效力13載的祖雲達斯，領軍連續三年封王，之後離隊當上意大利國家隊主帥，球隊王朝一路延續至上一季。

2018年夏天離開車路士，休息一季之後，2019年5月加盟國際米蘭，第一季已帶領球隊闖入歐霸決賽，意甲亦追至與祖雲達斯只差一分，可惜最終均失諸交臂只得兩個亞軍。今季意甲錦標可望到手，並親手摧毀自己一手為祖雲達斯創下的王朝。他的成功，多少跟他的勝利者思維模式有關，「要勝利便要犧牲和放棄，追隨一條能令你取得成績的道路。」

「並不是每個人也能做到，我找到一班能一起努力，擁有共同夢想的人，晉身國際米蘭史冊。」干地聲言，「要達到這一步，你別無選擇，必須要贏，否則只會是芸芸一員。」

干地教波有一手，從盧卡古由曼聯加盟國米後短時間內即回復至Fit身形，足見他領軍功力所在。即時鍵入重溫盧卡古「變形記」：

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