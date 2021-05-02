F1葡萄牙站｜Netflix沒有造假？　平治二號車手奪頭位為何遭冷待

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-02 16:50

Netflix紀錄片《F1：極速求生（Drive to Survive）》第三季中，講述平治二號車手保達斯（Valtteri Bottas）活在隊友兼七屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）陰霾下，甚至有感車隊對自己和咸美頓的態度差別甚大。 雖然這套紀錄片常被批評為求戲劇效果而捏造故事線，但周六（1日）晚的葡萄牙站排位賽，卻令車迷覺得Netflix對保達斯的描述也許並非全然虛構。

咸美頓在上一站的意大利恩莫娜（Imola）站第99次排頭位，意味今站本來可望達成生涯第100次頭位。不過葡萄牙波爾蒂芒（Portimao）的賽道在排位賽第3節（Q3）刮起強風，在這彷如「過山車」的賽道，進入Q3的10位車手大多未能造出比Q2更快的時間，除了一個人——保達斯。

保達斯最終造出比Q2快0.09秒的時間1分18.348秒，以0.007秒之差，力壓隊友咸美頓奪得頭位；咸美頓曾在Q2造出1分17.968秒的排位賽最快時間，惟在Q3僅能跑出1分18.355秒，屈居第2名起步。

保達斯在排位賽以0.007秒之差勝出，力阻隊友咸美頓達成第100次排頭位出賽。（Getty Images）

平治車庫冷待保達斯頭位 twitter補發慶祝片段

保達斯在排位賽擊敗咸美頓其實並非新鮮事，咸美頓的「百次頭位」其實也只是時間問題，但在兩架紅牛戰車跑畢快圈、平治鎖定前排起步後，一個鏡頭卻引發熱議。

在保達斯鎖定頭位後，直播鏡頭隨即轉到平治車庫內，車隊領隊兼CEO禾夫（Toto Wolff）的近鏡，只見他輕輕拍了一下手；當鏡頭拉遠，卻見到車庫內一眾正收看直播的技師和工程師竟毫無反應。這一幕即時引發車迷熱議，指出若結果是咸美頓奪得生涯第100次頭位，他們的反應還會否如此冷淡？Netflix所述、平治對於保達斯和咸美頓的「差別待遇」，是否屬實？

在主要對手紅牛車隊都已跑完最後快圈後，平治車庫對保達斯排頭位卻毫無反應。（直播截圖）

也許是看到網上評語，平治twitter管理員在排位賽後不久，立刻「補鑊」分享一段平治車庫內眾人擊掌的慶祝片段，之後再補發一條保達斯答謝車迷支持的影片，意味也許只是直播鏡頭錯過了他們慶祝一刻。

Mega job today, Team 👏 Bring on Sunday 👊#PortugueseGP pic.twitter.com/6pqcfxPSMY — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 1, 2021

事實上，平治未有第一時間大肆慶祝，主因大概是今個賽季太過激烈，難有喘息空間，畢竟周日正賽才是得分日，而且咸美頓上一站即使排頭位，最終仍在犯錯下讓紅牛的韋斯達賓（Max Verstappen）奪得冠軍，目前僅靠上站造出最快圈速所得的1分在車手榜上領先。

在紅牛戰車實力躍進下，無論是咸美頓或平治想要在2022年「大改例」前繼續奪冠，每一分都相當重要，車隊對於「平治One Two」不為所動也不是無理由。

保達斯（左）與咸美頓（右）在排位賽後碰拳，慶祝一同鎖定頭排起步。（Getty Images）

韋少排位賽越界失頭位

紅牛車隊方面，韋斯達賓及新隊友佩雷斯分別以第3和第4名起跑，其中韋斯達賓的排位賽並不順利，他在Q3早段曾跑出比保達斯更快的時間，但在賽會嚴格執行「賽道界限」規則下，他因在第4彎道出界令時間作廢。

最終在強風之下，他只能跑出第3快，但作廢的時間也反映出賽車速度絕佳，在平治和紅牛戰車全數以中性軚起跑下，相信咸美頓和「韋少」會在比賽日再次激鬥。至於各自的二號車手保達斯和佩雷斯，在上一站的差劣演出後，都急需好表現去證明值得席位，倘咸美頓與韋斯達賓鬥得平起平坐，兩名二號車手的表現對於車隊冠軍誰屬亦極為關鍵。

【重溫保達斯的災難：意大利恩莫娜站，保達斯與羅素炒車後衝突】

+ 2 + 2 + 2

韋斯達賓對於只能排第3起跑感失望，並指華達爾堵住其去路，影響他的表現。（Getty Images）

華迪爾中斷15場不入Q3走勢 列卡度失色

除了平治和紅牛鬥法，中游車隊也有亮點，法拉利新車手辛斯（Carlos Sainz）和Alpine（前名：雷諾車隊）的奧干（Esteban Ocon）都交出驚喜表現，在排位賽分列第5和第6位，但最令車迷感動的，大概是近年表現插水的華迪爾（Sebestian Vettel）。

今季由法拉利轉投Aston Martin（前名：Racing Point）之後，今站終於成功打入排位賽Q3，是他最近16場F1分站賽以來的第一次，最終他排第10名起跑。

華迪爾轉投Aston Martin以來首兩戰都極不順利，今站排位賽終於有突破。（Getty Images）

同日最令人驚訝的，則要數從雷諾「轉會」麥拿侖、獲寄予厚望的列卡度（Daniel Ricciardo），竟在戰車沒有任何故障下Q1止步，只能排第16名起跑，反觀隊友洛里斯（Lando Norris）則取得第7名起步。

列卡度坦承排位賽賽果於他而言是「作為車手的惡夢」，加上他上一站正賽中，速度遠遠落後於年輕隊友、登上頒獎台的洛里斯，令他早段已需「讓路」。雖說今站僅是他第3站駕駛新戰車出賽，仍需時適應，但與隊友表現的差距，難免令人質疑他想在麥拿侖成為世界冠軍的目標到底是否現實。

洛里斯（左）在意大利恩莫娜站登上頒獎台，仍在適應新戰車的列卡度（右）難免顯得失色。（Getty Images）

F1葡萄牙站排位一覽：