體育熱話︱日本人為何無法原諒福原愛？　一個畫面令風向完全逆轉

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-05-02 20:23

乒乓球壇金童玉女福原愛與江宏傑離婚，一場日本、台灣跨國婚姻，掀起日台兩地傳媒大戰，有趣的是，無論日媒如何「手下留情」，甚至將江宏傑和他家人妖魔化至長期欺凌福原愛的壞人，日本人依然未有同情這個一代國民女兒。 日本人為何無法原諒他們曾經萬千寵愛的福原愛？答案或許早在個半月前經已出現。

日本藝人和名人不倫戀情的新聞，屢見不鮮，當地人早已見慣不怪，能夠持續燃燒一個月以上的例子不算太多。福原愛與江宏傑婚變的話題不斷，一方面是前者長年是日本的天之驕女，地位崇高，另一方面也是較為少見的女方出軌，加上是涉及台灣的跨國婚姻，在八卦雜誌不停炒作之下，至今依然熱度未退。

當中《日刊文春》多次「爆料」，指福原愛受到江宏傑和他的家人長期言語欺凌，當中包括2017年福原愛懷有第一胎時，受盡江宏傑冷言冷語甚至責罵，至2019年某天福原愛換衫去看牙醫時，江宏傑被指不滿妻子衣著太華麗，要求福原愛換上樸素的衣服，回程途中更破口大罵：「嘴巴張開的方式像在引誘人一樣，妳這個妓女。」至於江宏傑的姐姐江恆亘，更被塑造為不斷欺負福原愛的「惡毒大姑奶」。

電視劇一樣的誇張情節，日本人不單沒有照單全收，為形象盡毀的福原愛挽回一點同情分，而且更因為個半月前在台北松山機場一幕，至今不能原諒她。

曾是「日本國民女兒」的福原愛，現已淪為人見人憎的過街老鼠。（Instagram＠aifukuhara9113）

【此情不再！5年前福原愛江宏傑世紀婚禮】（按圖放大）

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比不倫更令日本人生氣的是……

由台灣嫁到日本的人妻YouTuber「Mom Gaku」，在影片中分析日本人為何無法原諒福原愛，她以〈小愛的王牌？這照片另（令）日本人氣炸了！氣的不是偷吃氣的是這個！〉為標題的影片，提及福原愛會讓日本人生氣的原因，「不是不倫，而是把媽媽、小孩丟在台灣，自己返日鬧出不倫」，令日本人覺得太離譜。

日本人原先認定，福原愛一直留在日本，未返回台灣，原因是要照顧行動不便的媽媽福原千代，直到3月20日台灣媒體直播江宏傑一家在台北松山機場推着輪椅送福原千代椅上機，世人才驚覺福原愛根本不是為孝心才留在日本，有日本網友以「最爆炸性的一幕」來形容當時畫面。

江宏傑全家出動，3月20日送外母福原千代上飛機返日本。（影片截圖）

【福原愛事件：震驚日本人的一幕】（按圖放大）

「最爆炸性的一幕」

直播片段中，江宏傑帶同一對子女和家人全程緊緊陪伴在輪椅上的福原千代，期間江宏傑全程照顧周到，並曾彎下腰近距離跟外母輕輕細語。直到福原千代的輪椅抵達登機口，抱着女兒Aila醬的江宏傑才依依不捨跟外母揮手告別。

機場一幕完全顛覆日本人對事件的設定，感覺受騙之下，對一直躲在日本的福原愛印象扭轉，日本網民自此對江家長期對福原愛語言欺凌，亦轉向保留態度。

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