田徑｜跳高女神楊文蔚跳出康復重要一步　寓賽於操摘季目標戰全運

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-05-02 19:04

「跳高女神」楊文蔚在養傷近兩年後於上月復出，今日（2日）在香港田徑錦標賽只以5步起跳下，以1.75米取得第3名。 「好滿意呀！5步都可以同到大家一齊玩！」楊文蔚（Ceci）賽後滿意的笑道。

今日的女子跳高賽事競爭激烈，8名選手包括楊文蔚、鄧伊程、張靜嵐等共5人挑戰1.71米，4人能晉身挑戰1.75米。

Ceci在1.71、1.73及1.75米雖未能一跳過關，仍有驚無險跳入1.77米，終在3跳失敗未平5步起跳的個人最佳成績（1.76米），取得季軍。張靜嵐與鍾慧欣雙雙在首跳便跳過1.75米高度，前者以上一跳最少的試跳次數摘冠。

楊文蔚今天心情輕鬆，她表示滿意復出狀態。（張浩維攝）

重傷初癒 目標9月出戰全運會

楊文蔚在2019年右腳阿基里斯筋腱撕裂，手術康復後遇上疫情，近兩年沒有比賽，上月的測試賽她以3步起跳，今日她改以5步起跳，仍能跳出貼近個人最佳成績（PB），賽後難掩興奮。「今日比賽是抱住同自己比賽的心態，因為今個星期初練習時跳得好，想做到練習做到的成果，今場是很好的練習。」她指右腳發力未完全與左腳一樣，還有很多進步空間，惟以阿基里斯筋腱撕裂後狀況來說，進度是感滿意，她將在月中的系列賽III嘗試以7步起跳。

「已練緊全程（11步），跑得幾好，去到全運會時已Ready好。」雖然她養傷近兩年並直到近月才復出，由3步、5步起跳到嘗試7步，她仍有信心爭得9月全運會資格。她笑說傷後復出第2場，所有東西都在她的掌握之中，「出來試3步、5步都很貼近PB，下場試7步，之後慢慢到了全運便可準備好全程。」

雖然養傷一段時間，但她認為自己在技術和心態更成熟，「跑步、跳高、舉重技巧都改善很多，身體狀況是沒有受傷前好，但這些改善加起來幫到我跳近PB，有信心會愈來愈好。」然後她堅定的說一句：「因為我受傷這段時間是沒有浪費到！」

【按圖細看香港跳高女神風采】

養傷期間女子跳高水平提升

Ceci久休復出第2場便遇上力爭表現、同樣劍指9月全運會的跳高女將，今場共5人跳入1.71米，Ceci直言女子跳高水平提高了不少，「以前1米7已可奪金，現在大家都跳到1米7。」上屆天津全運會，她以1.84米名列第5，當時她因失眠影響狀態。她指對再戰全運爭取成績有信心，「感覺到自己控制比賽節奏、技術各方面都成熟了很多，今次去到可以更成熟面對所有事情，做好要做好的事。」

在測試賽跳出1.77米的鄧伊程，除是個人最佳亦是今季女子跳高暫時最佳成績，為她爭取全運資格打下強心針。她在今天跳完1.75米後，略過1.77米直接挑戰1.79米，惟3跳失敗未能突破PB，她稱仍會以1.80米為目標。

冠軍張靜嵐僅與1.76米PB擦身而過，「我之前PB是1.73米，已是3年前，卡住了在這個位3年，中間經歷由打籃球全能型運動員，變回一個專注跳高的運動員，很慶幸上兩星期終能衝破，系列賽1.76米、大專1.73米，到今天1.75米，都維持到自己高水平成績，我覺得可以再跳得更高，目標是最少能達到1.80米。」

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