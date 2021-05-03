英超｜雙紅會前奧脫福爆騷亂　大戰延期　全城追蹤被盜角球旗

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-03 00:15

曼聯球迷周日（2日）在主場對利物浦的大戰前夕，發起反班主格拉沙的遊行，期間數千名球迷闖入奧脫福球場，雖然未幾就離開，但場外再爆騷亂，有球迷與到場維持秩序的警察爆發衝突。 原定香港時間晚上11時30分開賽的「雙紅會」，亦需延遲。

「雙紅會」開賽前兩小時，數千名曼聯球迷聚集在奧脫福球場外，參與因歐超聯而起、反班主格拉沙家族的抗議行動，本來大部份球迷都集中舉標語、叫口號、放煙霧彈造勢等。

但其後大批球迷闖入奧脫福球場，從當地傳媒畫面所見，球迷未有破壞球場，僅有人拿走角球旗、或是朝看台掟閃光彈，大多數人僅在草地上踢波、遊走、舉標語，亦有人爬上龍門頂。闖入球場的球迷，不久後自行離去。

大批球迷闖入奧脫福球場。（twitter）

奧脫福騷亂趣事和被盜的角球旗：

大批當地警察、騎警到場維持秩序，並出動防暴車、直升機等支援，當地傳媒報道指，有球迷與守在奧脫福外的警察衝突，警方其後成功「清場」。

英超賽會宣布比賽需延遲，但未有公布確實時間。曼聯隊巴亦未有如期從下榻酒店出發，繼續等候最新消息。

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有球迷拍下奧脫福球場外警民衝突的片段：

Clashes between fans and police at Old Trafford pic.twitter.com/2PZG9utKXP — Happy Harry (@HappyHarryMedia) May 2, 2021

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