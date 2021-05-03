01球評︱曼聯球迷為何衝入球場？　歐超聯倒下後蘊釀中的足球改革

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-03 16:46

英超曼聯對利物浦的「雙紅會」前，大批球迷闖入紅魔鬼主場奧脫福抗議，結果令一場觸目大戰踢不成。或許大家心有疑問，備受爭議的歐洲超級聯賽（歐超聯）已搞不成，曼聯球迷頭號公敵aka曼聯執行副主席活華特已宣布年尾下台，班主格拉沙亦已公開道歉，球迷為何仍然不滿？ 從球迷抗議時身上的金綠雙色圍巾以及50+1橫額，反映他們的真正訴求其實是什麼。

歐超聯4月18日宣布成立，英超Big 6球隊曼聯、利物浦、曼城、車路士、阿仙奴和熱刺全數加入。在足球監管機構、英超賽會、各隊球迷、贊助商以至英國政府一面倒猛烈批評和反對之下，6支球隊不足48小時內悉數退出，令歐超聯計劃流產。

疫情之下世界難撈，球會收入大減之下，轉向有龐大收入保證的歐超聯懷抱，不是完全不能理解。因此當球隊退出歐超聯，大部分球迷在抗議過後，返屋企繼續睇波，唯獨曼聯球迷依然繼續出動，因為他們對班主格拉沙家族的怒火，已累積長達16年之久，歐超聯只是壓斷他們理智線的最後一根稻草。

大批球迷闖入奧脫福球場。（twitter）

曼聯球迷怒氣根源

曼聯球迷的怒氣從何而來？一切要由格拉沙家族2005年入主球會一刻說起。當時格拉沙以大量借貸來進行7.9億英鎊槓桿收購曼聯，紅魔鬼一夜之間由零負債變為欠下巨債，每年要償還大筆債息。球迷不滿格拉沙沒有用自己的錢的收購球會，一直只視曼聯是隻會生金蛋的鵝，只關心金錢，對他們熱愛的球會毫無感情。

美國商人格拉沙入主至今16年，每年收入長年名列前茅的曼聯，至今尚欠下4.55億英鎊債務，負債比率仍達16%，Big 6之中只有剛落成新球場的熱刺較他們更高。英國廣播公司估計，單是融資成本和債息，格拉沙收購已令曼聯付出超過10億英鎊。

格拉沙入主曼聯初期，傳奇領隊費格遜仍然在位，球隊有成績加上費Sir為老闆護航之下，算是壓過反對聲音。不過在2010年，反格拉沙行動依然展開。

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2010年3月歐聯主場對AC米蘭一戰，碧咸披上象徵反格拉沙的金綠雙色圍巾。（網上圖片）

【反格拉沙行動與金綠雙色戰衣】（按圖放大）

金綠雙色行動

曼聯2007／08球季第三度歐聯封王、之後一季決賽不敵巴塞隆拿，2009年夏天放走陣中王牌球員C朗拿度。在英超三連霸過後，失去C朗的一季成績走下坡，2010年初當地球迷發起反格拉沙行動——戴上一條金綠雙色的圍巾，高叫格拉沙下台。結果行動一呼百應，由1月對侯城開始，每逢奧脫福主場賽事均有大量披上金綠色圍巾的球迷，至同年3月歐聯對AC米蘭一戰，碧咸倒戈重返奧脫福，他離場時球迷將一條金綠圍巾拋下，萬人迷立即順手拾來戴在頸上，並向球迷拍掌致意。

當時碧咸僅稱，「我是曼聯球迷，永遠支持球會，我看到圍巾便放在頸上。那是昔日的顏色，我只知道這些。」他是否了解球迷背後用意，只有他才知道，金綠雙色的意義，在於它是球會1878年創立時的球衣顏色。

那是曼聯仍未是曼聯，名字是Newton Heath LYR，由一班蘭開夏和約克郡鐵路公司（Lancashire and Yorkshire Railway Company）車務部職員成立的球隊。直到1902年新班主上場，球會基地已離開Newton Heath，於是易名為曼聯，球衣亦換上紅白雙色。一班反格拉沙球迷用上金綠色圍巾、標語以至煙霧，旨在希望球會能回到昔日初心，一份出自對足球純粹和熱愛的本質。

不止年輕人，不少資深球迷亦加入反格拉沙陣營。（路透社）

2020福布斯最有價值球會榜（按圖放大）

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50+1：球迷的終極目標

當時反格拉沙行動沒有繼續升級，不代表球迷的怒氣經已平息。球會沒有易主，「不懂足球」的活華特繼續把持朝政，費Sir退休後英超未再奪標，對上一次歐聯冠軍仍是2007/08年……當球迷怒氣已達臨界點，球會加入歐超聯一刻相當於按下啟動核武的紅色按鈕。

此時此刻，退出歐超聯和道歉已經無法滿足曼聯球迷。他們已經忍耐太久，忍無可忍的當下，只有50+1才能滿足他們。

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球迷的終極目標——50+1。（Getty Images）

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50+1到底是什麼？

50+1意味球會應由球迷擁有終極話事權，在任何決定也獲得51%投票權。這套模式來自德國，德國足總規定，任何球會的私人投資者不能擁有球會49%以上股權，否則不能參與旗下賽事，以保護球會不受海外投資者影響。

曼聯球迷借鏡德國的例子，希望改由球迷當家作主，他們受夠一切向錢看的格拉沙，連串的抗議、示威和衝入球場行動，並非一時衝動，而是要帶來一場足球革命——推翻金錢足球，讓賽事重新以球迷為本位。

鑒於格拉沙在曼聯所作所為最令球迷憎恨，令曼聯球迷成為今次行動的牽頭者。一場騷動過後，說不定會引發漣漪效應，推動其他球隊球迷一起抗爭，改變遊戲規則。相比起歐超聯，球迷推動的50+1更有機會成為拯救足球的希望。

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