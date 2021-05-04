【桌球】沙比7年4度稱霸世錦賽　奧蘇利雲客串做評述大展口才

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-04 14:07

世界桌球錦標賽決賽，由沙比與梅菲爭標，雙方爭持激烈，結果沙比以局數18：15力克對手，7年內第4年捧走世錦賽冠軍，終於走出早年的低潮期。 「火箭」奧蘇利雲早前爆冷次圈出局，及後獲邀擔任客席評述員，奧蘇言論一向出位，在決賽期間曾「提點」梅菲對付沙比的方法。

沙比（Mark Selby）與梅菲（Shaun Murphy）分別淘汰冰咸及威爾遜，在世界桌球錦標賽決賽碰頭爭標，上演教練亨利（Chris Henry）的同門內訌。二人過往曾經41次交手，沙比贏得其中的22次，往績上稍為佔優。

沙比與梅菲上演「同門內訌」，爭奪今年的世錦賽錦標。（Getty Images）

決賽採取35局18勝的賽制，梅菲在初段稍稍佔上風，首節以5：3領先，可惜沙比及後發力，在第二節收復失地以局數10：7反超前，並在第三節力保領先優勢，以14：11進入最後一節。

沙比戰至中段一直保持優勢，最終贏得今年錦標。（Getty Images）

二人在最後一節初段梅花間竹取分，沙比不經不覺已有「Match Point」在手，距離錦標只差一步。梅菲作出最後的反抗，一連3局打出一棒過百度，一口氣連追3局，可惜梅菲一次打失紅球，將勝利奉送予沙比，結果現年37歲的沙比以局數18：15擊敗好友，7年內第4度贏得世錦賽錦標。

第4度世錦賽封王，沙比不禁振臂高呼。（Getty Images）

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沙比在世錦賽4度封王，他直言是夢想成真，並希望挾強勢重返世界第一的位置。回看沙比的2017/18及18/19球季，兩季「食白果」，長達14個月的錦標荒，即使他在2019年破荒兩度奪冠，沙比依然質疑自己的能力，幸好有亨利教練的扶助，「我曾經在一季中五度奪冠，這一點給予我壓力，覺得自己必須突破這一點，反倒令我的成績更差。當我與亨利合作後，他讓我重拾自信。」

沙比直言教練亨利（左）幫助他不少，使他走出低潮期。（Getty Images）

奧蘇利雲爆冷出局另有「窿路」 任客席評述展口才

世界錦標賽是桌球界的盛事，「火箭」奧蘇利雲早前爆冷在次圈出局，他卻換個身份參與世錦賽，獲邀擔任《Eurosport》的客席評述員，對於平時語不驚人誓不休的奧蘇而言，是大展口材的好機會。

奧蘇利雲早前爆冷次圈出局，如今換個身份繼續參與世錦賽。（資料圖片／Getty Images）

場外觀看比賽的「火箭」，對梅菲與沙比的決賽有不少意見，其中更贈言梅菲，直指他的打法無辦法擊敗沙比，「若果要以沙比的打法擊敗他，難度相當高，所以梅菲應該換一種打法，與他打完全不同的風格，以進取的打法嘗試擊敗沙比，梅菲如今的打法基本上沒有可能打敗沙比。」

戰至第20局時，沙比被梅菲「Set士碌架」，頭3次救波失敗，第4次才成功救波，「火箭」指出球證重新放白波位置時稍有偏差，沙比卻未有指出，及後順利救波，奧蘇利雲卻斥沙比不誠實。

擔任客席評述員，奧蘇利雲終有機會一展口才。（資料圖片／Getty Images）

奧蘇利雲直言若果放回原本位置的話，沙比根本不可能成功救球，「火箭」再度「提醒」梅菲，如果他是對手的話必定據理力爭，「如果我是梅菲，我一定要求裁判再度檢視白波的位置，但他沒有這樣做，而沙比則從中取得著數，這是一個錯誤。」

重溫奧蘇利雲次圈出局時的表情包：

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【同場加映：奧蘇為善最樂】

【重溫奧蘇利雲蘇格蘭賽的大師級神技】（按圖放大）