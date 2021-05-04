【足球轉會】C朗拿度意外的下一站　不是曼聯也不是皇馬

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-04 21:04

球季進入尾聲，當今兩大球王美斯與C朗拿度去向廣受關注。前者留在巴塞機會高唱入雲，C朗則再次跟曾效力舊會扯上關係：今次不是皇馬、也不是曼聯，而是一手培育他的士砵亭。 論財力，這個傳言似乎無甚可能，但這支葡萄牙傳統班霸有最強大後盾撐腰——C朗的媽媽。

C朗拿度加盟祖雲達斯之後，球隊歐聯戰績不進反退，雙方對此不滿是不爭事實。疫情下連老婦人也對C朗的天價人工感到吃力，屢傳球會願放售他套現。

即使如此，市場上有能力「接貨」的球隊也不多，傳來傳去也只是他的兩間舊東家皇家馬德里和曼聯。皇馬會長佩雷斯早前已親口否認會再買C朗，目標直指新球王麥巴比或夏蘭特兩人之一，反而曼聯似乎對他甚有興趣，近日領隊蘇斯克查也直言，如果C朗來投，將會是「好得無法抗拒」的選項。

曼徹斯特有機會是他的下一站，葡萄牙傳媒卻爆出另一個版本。

C朗拿度的下一站，會是……？（Getty Images）

【C朗拿度球會印記】（按圖放大）

葡萄牙著名體育報章《記錄報》指出，體育巨擘Nike下季將取代Ｍacron，成為士砵亭的新球衣贊助商，這個美國體育品牌將有助C朗拿度重返這間葡萄牙球會云云。

C朗拿度早在12歲那年已被士砵亭看中，當時小小年紀的C朗要忍受離鄉別井之苦，由馬德里群島搬到里斯本。士砵亭亦用心栽培他成為超級巨星，小時候C朗太瘦，球會為怕他將來承受不到成年足球賽事的強度，一步步提升他的體格。16歲他已獲提拔到一隊，即使在葡超只上陣一季，便被曼聯傳奇領隊費格遜看中，2003年用打破當時英格蘭青少年球員轉會紀錄的1224萬英鎊將他帶到曼徹斯特，不過彼此之間仍存在深厚感情。

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葡萄牙著名體育報章《記錄報》封面報道C朗拿度或重返士砵亭。

早年喪父的C朗，向來是超級孝順仔，《記錄報》稱C朗媽媽Dolores Aveiro是士砵亭死忠粉絲，因此成家人也很支持C朗「回家」，更指他本人亦希望跟祖雲達斯2022年合約完結後，能重返母會，讓足球生涯劃上完滿句號。

意大利記者Claudio Raimondi亦宣稱，已屆36歲的C朗拿度希望離開祖雲達斯後，能返回士砵亭掛靴。

論財力，士砵亭當然無法跟曼聯和其他有興趣簽入C朗的豪門相提並論，不過講到感情，相信C朗大有機會選擇士砵亭為生涯最後一站，以報答當年的栽培之恩。畢竟他為母會一隊效力時間太短，明年夏天跟祖雲達斯完約後，他亦已37歲，正是重返葡萄牙的合適時機。

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C朗拿度兒子曾到士砵亭少年隊試腳，Dolores Aveiro開心地攬實乖孫。

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