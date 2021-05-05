歐聯｜曼城挫PSG史上首次入決賽　門將艾達臣精準長傳策動入球

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-05 10:39

曼城首次躋身歐聯決賽！ 在歐聯4強次回合，曼城靠馬列斯梅開二度，主場以2：0淨勝有迪馬利亞領紅被逐的巴黎聖日耳門（PSG），兩回合以4：1勝出，打入歐聯決賽。曼城的決賽對手會是車路士及皇家馬德里的勝方。

曼城首回合作客PSG贏2：1，帶住兩個作客入球回到主場；力求反撲的PSG則有主將基利安麥巴比受傷缺陣，由莫路伊卡迪與尼馬攻堅。6分鐘，PSG後衛艾度迪亞路傳中，省中曼城後衛辛真高的肩膀；當時球證直指12碼，但他翻看VAR片段認為辛真高沒有手球，取消了12碼。

開波初段，球證指辛真高禁區內手球，判PSG獲得12碼。（路透社）

不過，球證翻看片段，推翻自己的決定，取消12碼。（路透社）

曼城在11分鐘靠一次簡單直接的組織開紀錄，源自門將艾達臣摩拉斯精準的長傳，辛真高接應，左路傳中，禁區頂的奇雲迪布尼無人看管，控定後施射，省到PSG後衛，右邊的馬列斯快一步趕到，窄位射穿基羅拿華斯的「大細龍門」，為主隊領先1：0，兩回合拉開到3：1。

【艾達臣精準長傳策動馬列斯入球（按圖放大）】

+ 6 + 6 + 6

5分鐘後，PSG差點扳平，迪馬利亞左路底線傳中，馬昆奴斯哥利亞近門頭槌頂中楣。之後，曼城有次後防失誤，艾達臣拋波給貝拿度施華，但後者一推進就被迪馬利亞搶走皮球，但迪馬利亞射空門未能命中目標。曼城半場領先1：0。

尼馬今場沒有中目標埋門。（路透社）

PSG今場雖然佔較多控球，但腳頭無靈，全場14次攻門不中目標，其中尼馬一人5射0中，而頂替麥巴比擔正的莫路伊卡迪表現令人失望，連一次起腳機會也沒有。相反，曼城的進攻幾有效率，12次埋門有5次中目標，包括在54分鐘菲爾科頓禁區頂遠射，被基羅拿華斯撲出。

【馬列斯把握快攻射成2：0（按圖放大）】

+ 5 + 5 + 5

62分鐘，曼城策動快攻，科頓在左路推進，傳給迪布尼，迪布尼再馬上放直線回科頓，科頓高速入禁區，左路傳中，遠柱的馬列斯攻入今場個第二個入球，為曼城射成2：0，總比數拉開到4：1。

【迪馬利亞惡意踩費蘭甸奴被逐（按圖放大）】

+ 6 + 6 + 6

69分鐘，PSG還要10人應戰，迪馬利亞擲界外球前，故意踩中費蘭甸奴，被逐離場。最後，曼城次回合贏2：0，兩回合計以4：1淘汰PSG入決賽。這是曼城球會史上第一次打入歐聯決賽。

歐聯｜PSG全場零中目標輸波又輸品 迪馬利亞惡意踩人領紅牌被逐

【迪馬利亞領紅被逐片段】

曼城在哥迪奧拿執教前，歐聯最佳成績是他的前任柏歷堅尼在15/16球季晉身4強。哥帥上任後，曼城的歐聯成績反而不進則退，16強、8強、8強、8強，連續4季失利之後，今季終於突破樽頸，不但個人首次帶領藍月亮入4強，更歷史性領曼城入決賽。

哥迪奧拿上次入歐聯決賽已經是10/11球季，帶巴塞隆拿贏得冠軍。自他在2012年離開巴塞後，無論是帶拜仁慕尼黑，還是帶曼城，都無緣歐聯決賽，直今年終於再嘗決賽滋味。這次哥迪奧拿第3次領軍踢歐聯決賽，之前兩次都領巴塞封王。

【哥迪奧拿的歐聯4強之路，第3次躋身決賽（按圖放大）】

+ 6 + 6 + 6

哥迪奧拿賽後說：「我感到十分驕傲，我第一時間想起今場沒有上陣的球員，他們也配得上踢正選，所有人都有貢獻，現在大家可以一起享受勝利的喜悅。我們將會贏得聯賽冠軍，之後我們有兩三個星期去準備歐聯決賽。」

哥迪奧拿在2016年接掌曼城，一直致力重建防線，並開始中前場的更新換代，到今季終於入到歐聯賽決賽。他嘆：「入到決賽，令我們過去4、5年所做的都變得有意義。」

哥迪奧拿（中）首次帶領曼城打入歐聯決賽。（路透社）

對於今場比賽，哥帥則說：「PSG屯重兵在中路，我們在上半場受制於高位壓迫，踢得有點困難，但我們在半場作出改變。在下半場，我們更有效率地搶奪控球權，踢得更好，可以4：1淘汰一支曾擊敗巴塞及拜仁的球隊，對我們有重大意義。」

【更多曼城對PSG的精彩時刻（按圖放大）】