摩連奴返意甲｜羅馬承諾「狂人」轉會話事權　有人撐腰長教長有？

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-05 12:35

意甲球會羅馬周二宣布，與摩連奴達成協議，這名葡萄牙籍教練將會在21/22球季起出任主帥。羅馬昨日較早前宣布，教練方辛卡將於今季尾離隊。 摩連奴那麼快就找到新工作，全因負責足球事務的羅馬總經理堤亞高賓圖（Tiago Pinto）十分賞識他。當摩連奴被熱刺解僱一周後，堤亞高賓圖便向他伸出橄欖枝，還表明會給予他時間及耐性重建羅馬。

58歲摩連奴跟羅馬簽約3年，將會是他第2次執教意甲球會。他在2008年至2010年曾任國際米蘭主帥，帶領球隊在09/10球季贏得意甲、意大利盃及歐聯的3冠王。這是他事隔11年重返意甲。

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摩連奴在球會聲明中表示：「多謝費堅家族選擇我帶領這間偉大的球會，參與他們的計劃。與班主及堤亞高賓圖見面後，我即刻了解到他們對羅馬未來的野心。正是這份野心，一直激勵我前進，希望我們可以合力在未來數年發展這項鴻圖大計。羅馬球迷的熱情說服我接受這份工作，我迫不及待下季的來臨。」

摩連奴教羅馬，將重遇兩位曼聯舊將，分別是米希達利恩（右）及基斯史摩寧。（Getty Images）

英國《衛報》披露，在摩連奴被炒一星期後，堤亞高賓圖主動接觸他，詢問他接掌羅馬的意向。之後，羅馬正、副主席丹費堅（Dan Friedkin）及賴恩費堅（Ryan Friedkin）親自飛到葡萄牙，與58歲的摩連奴見面，分享他們對羅馬未來的計劃。堤亞高賓圖及摩連奴會合力重建羅馬，摩連奴亦得到管理層承諾，他在轉會上有話事權。

丹費堅及賴恩費堅歡迎他：「摩連奴是一位王者，贏過多個級別的冠軍，他會為我們充滿野心的計劃，提供領導力及經驗。簽約摩連奴是我們重要的一步，為球會建立長遠及穩定的勝利文化。」羅馬自從在00/01球季於卡比路帶領下贏得聯賽冠軍後，近20年未增再染指意甲錦標。

堤亞高賓圖（右）去年底上任羅馬總經理，近日一手策劃引進摩連奴。（Getty Images）

負責足球事務的總經理堤亞高賓圖說：「當摩連奴變成自由身，我們立刻把握機會約見這位史上其中一名最偉大的領隊。他對勝利的渴望，還有對比賽的熱情，都令我們震服。無論他贏過多少錦標，他永遠專注爭取下一個冠軍。他擁有知識、經驗及領導能力，可以在不同水平中競爭。」

摩連奴近幾次教波都難逃「摩三季」的命運，例如執教曼聯到第3季被炒，而上次執教熱刺更加「短命」，不足年半就被炒魷魚。不過，堤亞高賓圖承諾會給摩連奴充足的時間，他表示：「我們很清楚，要建立一項成功的體育計劃，一定需要時間及耐性，將正確的人選放在正確的位置上。我們對摩連奴非常有信心，無論是目前還是長期，他都是我們計劃中的完美教練。」

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三十多歲的堤亞高賓圖會是摩連奴在羅馬的大靠山。堤亞高賓圖同樣來自葡萄牙，去年10月才上任羅馬總經理，一直十分欣賞摩連奴。堤亞高賓圖在2012年起加入賓菲加，管理賓菲加不同的體育隊伍，例如籃球、5人足球、排球、手球。2017年，他獲委任為賓菲加的職業足球總監，與體育總監雷哥斯達緊密合作，至去年轉到羅馬。

羅馬公布摩連奴為下季新帥後，羅馬在意大利證券交易所的股價在當地時間昨日下午急升，開市報0.2685，收市報0.3195，升幅超過21%。

摩連奴在上月19日被熱刺解僱。他僅帶領熱刺17個月，未有贏得錦標，今季球隊成績低迷，排名遠離前4名歐聯資格，今季也是摩連奴執教生涯首次單季聯賽錄得10場敗仗。