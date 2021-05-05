【足球】美斯半百罰球仍不入十大　細數史上最強百步穿楊之王

當今球壇罰球之王，巴塞隆拿球星美斯（Lionel Messi）當之無愧。早前對華倫西亞一仗，他即使射失十二碼，及後一記妙到毫巔的罰球，足以將功補過，那是他在巴塞攻入的第50個罰球。
連同國家隊的6球在內，他職業生涯已累積56個罰球入球，一眾現役球員之中只有C朗拿度能比得上，不過與一眾名宿相比，他又能排第幾？
近年罰球入波不及往日常見，古天奴、基斯甸艾歷臣等一眾死球專家，罰球直射入網的數字跟美斯也有一定距離。
美斯出道初期，並非巴塞處理死球之選，當時陣中尚有朗拿甸奴、迪高兩位大哥在陣，輪不到他主射。到兩人同在2008年離隊，同年10月4日主場對馬德里體育會，巴塞開賽5分鐘已領先2：0，3分鐘後美斯主射罰球入網，取得巴塞生涯第一粒罰球進帳。
美斯隨年紀漸長，罰球造詣亦愈來愈爐火純青。（Getty Images）
【美斯巴塞生涯第一粒罰球入球】（按圖放大）
自此之後，美斯每季在巴塞都有罰球進帳，大多一球起、兩至三球止。直到他年紀漸長，罰球造詣日見爐火純青，2015/16球季一口氣轟進7個罰球。之後一季有4球，2017/18球季再入7球，2018/19球季更取得8球，是他在巴塞單季罰球入球紀錄。上季數字稍跌至5球，今季稍為失準，華倫西亞那球是他的第三個罰球入波。
美斯的罰球隨時準過他射十二碼，是個十分有趣現象。不過比起一眾史上最強的罰球之王，美斯也要俯首稱臣。一起看看有哪些名將，射罰球較美斯更厲害：
【足球史上最強罰球之王】（按圖放大）
33歲的美斯與36歲的C朗拿度，同得56個罰球入球，要追上一班前輩，時間是最大敵人。他們要追上朗奴高文、薛高和馬勒當拿似乎不難，米赫洛域和朗拿甸奴的66球也很大機會被他們後來居上，但想挑戰P祖連奴創下的77球紀錄，難度不低。
科學家以物理學角度，解釋卡路士的「不可能罰球」：
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