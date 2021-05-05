歐聯｜魯賓戴亞斯近期零封4大射手　關鍵收購令曼城防線脫胎換骨

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-05 17:37

曼城在歐聯4強次回合靠馬列斯梅開二度，主場以2：0擊敗巴黎聖日耳門（PSG），兩回合計4：1淘汰對手晉級，首次打入決賽。不過，今場的最佳球員並非入球功臣馬列斯，或者助攻的菲爾科頓，而是中堅魯賓戴亞斯。魯賓戴亞斯今季加盟後，即站穩正選，並與史東斯組成滴水不漏的中堅組合。這名23歲葡萄牙國腳今場搶截成功率百分百，還3次封阻PSG的射門。

魯賓戴亞斯今場表現依舊穩如泰山，助曼城保持清白之身。個人數據上，他今場的搶截成功率達100%，傳球成功率有90%，還有3次解圍及3次封阻PSG球員的射門。今場PSG共14次埋門，全部不中目標，當中3次就是被魯賓戴亞斯所封阻的，他是今場曼城封阻最多的球員。

魯賓戴亞斯當選今場歐聯4強次回合的最佳球員。（Getty Images）

【球壇10大轉會費最高後衛】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

自從高柏尼離隊後，曼城一直尋找可靠的中堅，至今季初以6800萬歐元從賓菲加收購魯賓戴亞斯。魯賓戴亞斯除了單對單防守好，還擅長指揮防線，具領導能力。以往曼城中堅史東斯總予人慌失失又不夠硬朗的感覺，但今季拍住魯賓戴亞斯，史東斯也彷彿脫胎換骨，成為銅牆鐵壁。

據統計，魯賓戴亞斯及史東斯一起踢足全場的比賽有20場，曼城取得18勝1和1負的佳績。在這20場兩人拍檔的比賽中，曼城有13場保持清白之身，只失8球。史東斯今場亦2次封阻到PSG的攻門。

魯賓戴亞斯及史東斯可能是現時全歐最穩健的中堅組合。（Getty Images）

歐聯｜曼城挫PSG史上首次入決賽 門將艾達臣精準長傳策動入球

【艾達臣精準長傳策動馬列斯入球】（按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

英格蘭中堅名宿里奧費迪南大讚兩人的默契，他說：「我覺得他們踢起來像一對好拍檔。當兩人同場時，考慮的不是自己，而是我們。我職業生涯最高峰的時候，我跟一個熟悉的隊友每周拍檔。當你跟拍檔建立起關係，你就掌握到對方的活動。」

魯賓戴亞斯近兩周面對過尼馬、基利安麥巴比、哈利卡尼及孫興慜，這4位頂級射手都未能在曼城防線上取得入球；尤其是歐聯4強首回合，麥巴比甚至被限制到沒有射門，而在今場次回合，頂替麥巴比的莫路伊卡迪也沒有任何起腳機會，PSG全隊沒有中目標埋門。

在歐聯4強兩回合，魯賓戴亞斯（右）為首的防線零封尼馬（左）。（路透社）

雖然魯賓戴亞斯只是23歲，對中堅而言仍十分年輕，但他在重要比賽甚少失誤，除了今場曼城入歐聯決賽的關鍵一戰外，他在兩年前的歐國聯決賽，助葡萄牙以1：0贏荷蘭，同樣被選為該仗的最佳球員。

魯賓戴亞斯兩年前當選歐國聯決賽的最佳球員。（Twitter）

歐聯｜PSG全場零中目標輸波又輸品 迪馬利亞惡意踩人領紅牌被逐

【迪馬利亞惡意踩費蘭甸奴被逐】（按圖放大）