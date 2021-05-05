歐聯｜曼城投資13年狂燒20億歐元　石油富豪與歐聯決賽之間的距離

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-05 17:50

車路士用了5年，巴黎聖日耳門用了9年，而曼城用了13年，終於入到歐聯決賽。自從阿聯酋王室成員蒙蘇在2008年入主後，曼城在轉會市場豪花超過20億歐元，經歷文仙尼、柏歷堅尼及哥迪奧拿3代主帥打造，如今離歐聯冠軍只差一步。

在歐洲球壇，背靠石油資金的大球會有3間，分別是俄羅斯富商阿巴莫域治擁有的車路士，由阿聯酋資金控制的曼城，以及卡塔爾主權基金下的巴黎聖日耳門。在「大水喉」支持下，這3間球會彷彿有無限金錢，不用擔心支出，在轉會市場揮舞支票，以高價搶購心儀球星。

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阿巴莫域治（左三）引領石油富豪入主球壇的潮流，很快就帶領車路士贏盡國內賽事。（Getty Images）

不過，在足球的世界，就算有錢也不能立即兌換為成績。這3間球會都花了一段時間及龐大的投資，慢慢建立隊形，才能打入歐聯決賽。阿巴莫域治在2003年入主車路士，吃了「頭啖湯」之利，用了最短的時間就入到歐聯決賽。

阿巴莫域治只花5年時間，在轉會市場豪擲5.76億歐元，購入基斯普、杜夫、馬基列尼、梅度、杜奧巴、卡維奴、洛賓、施治、艾辛、舒夫真高等，車路士在2008年打入歐聯決賽，但互射12碼不敵曼聯得亞軍。之後，車路士等多4年，阿巴莫域治終於在2012年高舉歐聯冠軍。

阿巴莫域治再燒多幾年錢，車路士到2012年才初嘗歐聯冠軍。（Getty Images）

車路士之後還贏過兩次歐霸盃，集齊歐洲三大盃賽冠軍。（Getty Images）

卡塔爾王室在2011年入主巴黎聖日耳門，大事擴軍，幾乎每季都花逾1億歐元買人。PSG用了9年時間，在轉會市場花了12.54億歐元，買入過柏斯托尼、堤亞高施華、伊巴謙莫域、拿維斯、馬高華拉堤、卡雲尼、馬昆奴斯哥利亞、大衛雷斯、迪馬利亞、尼馬、基利安麥巴比、莫路伊卡迪等，終於在去年打入歐聯決賽。不過，PSG最終不敵拜仁慕尼黑得亞軍，而在今屆歐聯，他們則於4強不敵曼城出局。

PSG去年終於打入歐聯決賽，但不敵拜仁，得到亞軍。（Getty Images）

比起車路士及PSG，曼城花了最多的時間及金錢，才能入到歐聯決賽。阿聯酋的蒙蘇在2008年從他信手上收購了曼城，之後幾乎年年燒錢，4年後於11/12球季先捧英超。然而，曼城在歐聯卻屢次倒在淘汰賽階段，之前最威水的是15/16球季，柏歷堅尼歷史性帶隊入4強。

經過4年投資，曼城在2012年贏得英超冠軍。（Getty Images）

曼城班主蒙蘇投資多年，終於見到球隊入到歐聯決賽。（Getty Images）

曼城在2016年換帥，由哥迪奧拿接手，目標志在歐聯，但哥帥的曼城縱使稱霸英超，但在歐聯卻總是過不到8強。直至今年，哥迪奧拿的曼城終於衝破瓶頸，不但打入4強，還淘汰了PSG入決賽，創下球會歷史。

初代曼城的骨幹離隊的離隊、退役的退役，今季只餘2011年加盟的阿古路。（Getty Images）

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由2008年到2021年，曼城投資了13年，在轉會市場投放了20.12億歐元，買入過羅賓奴、泰維斯、艾迪巴約、尼史葛、耶耶托尼、迪斯高、大衛施華、巴洛迪利、阿古路、拿斯尼、費蘭甸奴、祖維迪、尼格度、文加拉、韋菲特邦尼、奇雲迪布尼、史達寧、奧達文迪、史東斯、利萊辛尼、加比爾捷西斯、根度簡、基爾獲加、班捷文文迪、祖奧簡斯路、拿樸迪、馬列斯等，主力骨幹也換了一代人，才踏足得到歐聯決賽。

曼城在歐聯4強淘汰PSG，球會史上首次打入決賽。（路透社）

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車路士及PSG獲石油富豪注資後，首次入歐聯決賽都落敗，無緣冠軍，車路士要等多4年才贏得歐聯，而PSG則仍在努力之中。曼城今屆首次入決賽，命運會跟車路士及PSG那樣先交一次學費，還是會一舉封王呢？5月29日就有答案。