歐聯決賽變同國打吡漸成常態　曼城車路士內訌爭冠見證英超盛世

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-06 16:22

車路士及曼城將於5月29日於土耳其的伊斯坦堡上演歐聯決賽，這是史上第3次由英超球隊包辦決賽，也是第8次由兩支同國球隊爭奪冠軍。翻查歷史，當季聯賽排名較高的一隊並非必勝，有3次決賽是由聯賽排名較低一隊贏得歐聯冠軍。 以前同國球隊包辦歐聯決賽的情況較罕見，但近年就頻頻出現，包括今屆在內，近10屆歐聯有5次出現同國決賽，英超及西甲內訌各2次，還有1次是德甲同室操戈。

【用照片回顧過去7次同國打吡歐聯決賽（按圖放大）】

+ 14 + 14 + 14

在2014年及2016年的決賽，馬德里雙雄兩度合演西甲內訌；而英超就近3屆兩度壟斷決賽席位，在2019年由利物浦與熱刺爭冠。

此外，英超在2019年也合演了歐霸盃決賽，由車路士贏阿仙奴捧盃，可見英超球隊近年的強大。

在2019年的歐霸盃決賽，也是英超內訌，由車路士以4：1擊敗阿仙奴封王。（Getty Images）

了解更多：車路士闖歐聯決賽暗藏神秘規律 杜慈上任3月雙線爭盃如歷史輪迴

【車路士90年代後6次入歐洲賽決賽，5次季中經歷炒領隊（按圖放大）】

+ 8 + 8 + 8

【歐聯】車路士次回合兩球淨勝皇馬晉級 與曼城合演全英決賽

【歐聯】全英超決賽背後的第三勢力 兩隊頭號功臣同來自李斯特城

【歐聯】夏薩特化身「嘻哈大少」 與舊隊友互動激嬲皇馬球迷

【英超第35輪賽程，曼城及車路士預演歐聯決賽（按圖放大）】